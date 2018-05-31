Летящей походкой: как подготовить свои ножки к летнему сезону

5 шагов к красивым ногтям и ухоженной коже ног После долгого сезона холодов ноги часто выглядят не лучшим образом. Кожа на стопах становится сухой и трескается, ногти выглядят утолщёнными и меняют цвет, вросшие волоски доставляют дискомфорт, к вечеру появляются отёки… Если эти симптомы вам знакомы, следуйте нашей бьюти-инструкции, чтобы к летнему отпуску привести ноги в полный порядок. 1 Вылечить грибок ногтей Первая проблема, которая может омрачить ваши планы на отпуск, — грибок ногтей. Если он перешел в серьезную стадию, то об открытой обуви придется забыть, так как это заболевание имеет очень неприятные внешние проявления. Грибок ногтей — это хроническое инфекционное заболевание, требующее комплексного лечения. Ноготь может стать толще, расслоиться, поменять свой цвет и структуру. Чтобы предупредить: берите с собой в бассейны, бани и сауны свои тапочки, а лучше — одноразовые. Не носите кроссовки без носков. Следите за чистотой ванной комнаты и душа. Чтобы вылечить: используйте средства с противомикробными компонентами, а также специальные препараты, которые размягчают и восстанавливают поражённую ногтевую пластину. Крем «Ногтивит» от ООО «Проба» для безболезненного снятия ногтя при микозах Крем «Ногтивит усиленный» от ООО «Проба» для ускоренного и безболезненного удаления ногтей, поражённых грибком Лак «Ногтивит-лакопласт» от ООО «Проба» для снятия проблемных ногтей 2 Предупредить пяточные шпоры Еще одна неприятная проблема, которая к тому же доставляет болевые ощущения, — пяточные шпоры, или по-научному — плантарный фасциит. Когда вы ходите или занимаетесь спортом, то около половины массы тела во время занятий приходится именно на пятку. Если пятка постоянно травмируется, то на кости образуется вырост и развивается воспаление. Чтобы предупредить: бегайте только по специальным прорезиненным дорожкам, а не по асфальту. Внимательно выбирайте обувь, обращая внимание на форму и материал подошвы. Чтобы вылечить: снизьте нагрузку на пятки, ежедневно выполняйте специальную лечебную гимнастику, а также пройдите курс лечения. Крем-гель «Пяткошпор» от ООО «Проба» при наличии пяточной шпоры Крем-гель «Пяткошпор усиленный» от ООО «Проба» для ночного применения Крем-гель «Пяткошпор профилактический» от ООО «Проба» для профилактики обострений 3 Избавиться от вросших волос Всем знакома дилемма: дождаться, пока волосы на ногах отрастут, чтобы сделать эпиляцию, или побрить на скорую руку? Тем, кто задается этим вопросом, наверняка знакома и проблема вросших волосков. Вросшие волоски появляются, когда, вырастая, волос не может «пробиться» наружу. Иногда вросший волос становится очагом крупного воспаления и доставляет значительные неудобства. Чтобы предупредить: удаляйте волосы с помощью шугаринга, воска или эпилятора — с корнем. Бритва только стимулирует врастание волос, делая их жёстче. Перед каждой процедурой удаления волос хорошо скрабируйте кожу, избавляясь от ороговевших чешуек. Чтобы избавиться: с глубоко вросшими волосками лучше обратиться к косметологу, неглубокие можно убрать самостоятельно, постепенно отшелушивая кожу скрабами или жёсткими мочалками. 4 Не обзавестись мозолями Те, кто летом носит открытую обувь с ремешками, часто сталкиваются с проблемой сухих и мягких мозолей. По этой же причине порой приходится отказываться от любимой обуви. Да и кому захочется надеть изящные босоножки, когда все ноги в пластырях? Мягкие, или водяные мозоли появляются в области пятки или между пальцев от долгого трения. Там, где кожа грубее, появляется сухая мозоль — уплотнение кожи. Чтобы предупредить: выбирайте удобную обувь и не забывайте смягчать и увлажнять кожу стоп. Чтобы избавиться: справиться с сухими мозолями помогут тёплые ванночки и пемза, а вот мягкие лучше не трогать и ни в коем случае не прокалывать. 5 Придать походке лёгкость Если вы, как и главная героиня сериала «Секс в большом городе», не можете представить свою жизнь без каблуков, то наверняка вам знакомо то чувство облегчения, когда вы приходите домой и наконец снимаете их, а остаток вечера страдаете от того, что ноги гудят. Ощущение тяжести и усталости говорит о плохом кровообращении в ногах и «забитых» и перенапряжённых мышцах. Чтобы предупредить: не носите каблуки каждый день, давайте ногам отдохнуть. Делайте гимнастику и массаж для ног. Возьмите за правило каждый вечер некоторое время лежать, подняв ноги на возвышение, чтобы облегчить отток венозной крови. Чтобы избавиться: сделайте самомассаж, тёплую ванночку с эфирными маслами, а также тёплый компресс. Но если чувство тяжести в ногах вы испытываете регулярно, проверьте состояние вен у врача. Фото: depositphotos.com На правах рекламы