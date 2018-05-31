Откровенные позы, глубокие декольте и голубые волосы: Надя Дорофеева дала жару в новом клипе

Группа «Время и стекло» представила новый жаркий клип.

Группа «Время и Стекло» представила клип «Е, Бой». Режиссером ролика стала клипмейкер Таню Муиньо. Новый клип группы — снова провокация и обилие сексуальности. Ролик снят в стиле телемагазина: зубная паста «Фотошоп», тренажер «Eenie Meenie», витамины «DoDo» гель «Позитив», омыватель для стекол «505» сделают жизнь зрителей идеальной. А манящие позы Нади Дорофеевой доказывают это.

В финале клипа Надя перевоплощается в морскую нимфу с голубыми волосами, от которой, разумеется, не может отвести взгляд Позитив. Жми на play и смотри сама эту безумную и яркую работу украинского дуэта. Как тебе идея?

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Фото:Instagram