Ещё
Откровенные позы, глубокие декольте и голубые волосы: Надя Дорофеева дала жару в новом клипе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Откровенные позы, глубокие декольте и голубые волосы: Надя Дорофеева дала жару в новом клипе 

WMJ.ru 2 часа назад
Фото: WMJ.ru
Группа «Время и стекло» представила новый жаркий клип.
Группа «Время и Стекло» представила клип «Е, Бой». Режиссером ролика стала клипмейкер Таню Муиньо. Новый клип группы — снова провокация и обилие сексуальности. Ролик снят в стиле телемагазина: зубная паста «Фотошоп», тренажер «Eenie Meenie», витамины «DoDo» гель «Позитив», омыватель для стекол «505» сделают жизнь зрителей идеальной. А манящие позы Нади Дорофеевой доказывают это.
В финале клипа Надя перевоплощается в морскую нимфу с голубыми волосами, от которой, разумеется, не может отвести взгляд Позитив. Жми на play и смотри сама эту безумную и яркую работу украинского дуэта. Как тебе идея?
Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram!
Фото:Instagram
WMJ.ru: последние новости
Невеста Роналду так устает с его четырьмя детьми, что не успевает мыть голову Звезды, решившиеся на самые смелые эксперименты со своими бровями: фото Кому, зачем: все, что ты хотела узнать о пересадке волос
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Западе допустили вину Киева в крушении MH17407
С России сняли вину в уничтожении Boeing над Донбассом672
Михалков высказался о поразивших россиян доходах452
Массовое банкротство россиян и другие события дня45
Паспорта 1,5 млн россиян стали недействительными221
Видео
00:42
Миллионы Хорошавина пропали при передаче государству
Происшествия
01:30
Чем обернется для Украины «убийство» Бабченко
Украина В мире
01:03
США начинают торговую войну с Европой
Экономика
03:58
Лавров встретился с Ким Чен Ыном
Политика
00:40
Запад отреагировал на «воскрешение» Бабченко
В мире
01:00
Россиянам предрекли массовое банкротство
Личный счет Статьи
03:36
Назван возможный организатор покушения на Бабченко
Происшествия
03:49
Россию хотят исключить из еще одного союза
В мире Другое
01:01
Отвратительная тварь ужаснула Сеть
Наука
07:10
Ставки по ипотеке стали еще ниже
Личный счет Недвижимость
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение