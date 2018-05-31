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Почему наличие гиалуроновой кислоты в креме не всегда гарантирует результат
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Почему наличие гиалуроновой кислоты в креме не всегда гарантирует результат 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
О гиалуроновой кислоте начали говорить еще в 1930-х, и сегодня ее в своих средствах использует чуть ли не каждая вторая марка. Но, по сути, сам факт наличия гиалуроновой кислоты ничего не гарантирует: чтобы говорить о потенциальных результатах, важно понимать, какого она типа. Поэтому в первую очередь необходимо очень четко определиться со своими целями и задачами. Если уж совсем упрощать, мы получим такую схему: высокомолекулярная гиалуроновая кислота отвечает за увлажнение и защищает, среднемолекулярная ускоряет заживление ран, а низкомолекулярная поддерживает упругость кожи и улучшает микроциркуляцию. До тех пор, пока в организме содержится достаточное количество гиалуроновой кислоты разного веса, никаких проблем не возникает: четкие механизмы обновления и ремодулирования обеспечивают бесперебойный синтез коллагена и эластина и поддерживают антиоксидантный статус клеток. Но вот если система уже дала сбой, выбирайте средства, в которых содержится нужная именно вам кислота, — так что внимательно изучайте вопрос (чтобы потом не удивляться, что дорогой крем не сработал).
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