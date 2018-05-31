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Невеста Роналду так устает с его четырьмя детьми, что не успевает мыть голову
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Невеста Роналду так устает с его четырьмя детьми, что не успевает мыть голову 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
Джорджина Родригес отправилась на свидание со своим возлюбленным — футболистом Криштиану Роналду, — забыв помыть голову.
Похоже, красотка просто не успевает следить за собой, с трудом выкраивая личное время среди забот о четверых детях Криштиану, лишь один из которых, маленькая Алана Мартина, является их общим малышом. Снятые вместе во время романтической прогулки влюбленные были одеты в тон, подтянуты и загорелы. Общий великолепный вид портили только грязные волосы Родригес, а ее усталое лицо и мешки под глазами не смог скрыть загар.
Кстати, чистые волосы Джорджины выглядят очень эффектно:
А как ты думаешь, Джорджину подвело неудачно подобранное средство для ухода за волосами или она действительно в этот день не успела посетить душ?
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Фото:Instagram
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