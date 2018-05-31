Пять самых эффективных видов обертывания для похудения

Обертывание — одна из самых популярных и полезных косметических процедур, ее принцип заключается в том, что на проблемные зоны наносится активное вещество, затем тело оборачивают пленкой или другим специальным материалом.

Обертывания помогают не только обрести стройность, но и увлажнить и выровнять кожу. Процедура усиливает кровообращение, выводит токсины, тем самым помогая избавиться от целлюлита. В качестве активных компонентов можно использовать мед, глину, горчицу, шоколад, морскую соль, водоросли.

Обертывания обычно делят на холодные и горячие:

горячие — это когда после нанесения активного состава тело не только обматывают пленкой, но и накрывают термоодеялом. Кровь разгоняется лучше, потоотделение усиливается, поры раскрываются, и все лишнее уходит из организма;

холодные — для такой процедуры используют средства с экстрактом ментола, мяты или эвкалипта, которые создают эффект свежести, способствуют укреплению сосудов и уменьшению отечности.

Давайте разберемся, какие обертывания считаются самыми эффективными для похудения.

1. Грязевое обертывание

Грязевые маски для обертывания включают множество компонентов, которые просто необходимы нашему организму, например, такие микроэлементы, как магний, хром, кальций, цинк, железо, бром, фосфор. Во время обертывания эти вещества проникают глубоко в поры и быстро впитываются, ускоряют обменные процессы и выработку энергии, замедляют процессы старения.

Результат: уменьшаются отеки, исчезают растяжки, кожа становится упругой и подтянутой.

2. Медово-горчичное обертывание

Мед улучшает обменные процессы в организме и повышает иммунитет, а горчица обладает сильным согревающим действием, расширяет сосуды и ускоряет кровообращение. В тандеме эти вещества имеют особо сильный эффект. Медово-горчичное обертывание делает кожу мягкой и упругой, уменьшает объемы и разглаживает целлюлит.

Результат: улучшается состояние и цвет кожи, из организма выводится лишняя жидкость, шлаки и токсины.

3. Шоколадное обертывание

Не только улучшает состояние кожи, но и поднимает настроение! К тому же кофеин стимулирует расщепление жиров. Именно поэтому шоколадные маски относят к эффективным средствам для похудения. Также это обертывание уменьшает проявления «апельсиновой корки» и выводит лишнюю жидкость из организма.

Результат: кожа становится гладкой и мягкой, повышается устойчивость организма к стрессам, уменьшаются объемы и исчезает целлюлит.

4. Альгинатное обертывание

Альгинат — это вытяжка из ламинарии (морской водоросли), он содержит целый ряд полезных витаминов: А, В1, В2, С, Е, Д. Стимулирует регенерацию клеток, смягчает кожу, оказывает бактерицидное и увлажняющее действие, выводит из организма токсины.

Результат: исчезают видимые признаки целлюлита, повышается иммунитет, улучшается внешний вид кожи и кровообращение.

5. Криообертывание

Холодное обертывание усиливает отток лимфы из тканей, благодаря чему происходит противоотечный эффект. Кроме того, для согревания организм начинает расщеплять жиры. Благодаря усиленному теплообмену криообертывание способствует потере веса и избавлению от целлюлита. После такой процедуры наступает видимое улучшение форм и выраженный лифтинг-эффект, значительное повышение тонуса кожи и выравнивание ее рельефа.

Результат: из организма выводится лишняя жидкость, исчезают растяжки, улучшается обмен веществ.

Важно! Три вещи, которые нужно знать, если вы хотите похудеть

1. Похудеть с помощью одних только косметических процедур не получится. Польза от обертывания будет только в комплексе с занятиями физкультурой и правильным питанием.

2. После одного посещения спа вы вряд ли получите ошеломляющий эффект. Для видимого результата обертывание проводят курсами по восемь-десять процедур.

3. Помните, что у всего есть противопоказания. Обертывание запрещено беременным женщинам, а также людям с онкологическими заболеваниями, острыми инфекционными болезнями и любыми повреждениями кожи.

А вы уже пробовали какой-либо вид обертывания? Расскажите нам о результатах!

Фото анонса: krasoved.ru, laprovencespa.com, beautyjam.ru, spa30.ru, spauropa.com, lafemme-spa.ru Готовимся к отпуску вместе:

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