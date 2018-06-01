В Кирове пропали 13-летний и 11-летний школьники

Как рассказали активисты поискового отряда «Лиза Алерт Киров», подростки попали 31 мая около 11 часов.

Максим Клокотов, 13 лет (на фото слева):

рост 150 сантиметров, худощавого телосложения, серо-голубые глаза, русые волосы;

был одет в синюю куртку, бордовые джинсы, черную футболку с белыми полосами;

с собой взял темно-синий рюкзак.

Артем Рудометов, 11 лет (на фото справа):

рост 150 сантиметров, худощавого телосложения, серо-голубые глаза, русые волосы;

был одет в кофта защитного цвета, бордовые штаны, темно-синие кроссовки с белой подошвой.

Если вы знаете, где сейчас находятся дети, то сообщите об этом по телефону: 8-800-700-54-52 (бесплатно по РФ ) или 02 (102).

Фото — lizaalert.org