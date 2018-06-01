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В Кирове пропали 13-летний и 11-летний школьники
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В Кирове пропали 13-летний и 11-летний школьники 

Vyatka-grad.ru 21 минуту назад
Фото: Vyatka-grad.ru
Как рассказали активисты поискового отряда «Лиза Алерт Киров», подростки попали 31 мая около 11 часов.
Максим Клокотов, 13 лет (на фото слева):
рост 150 сантиметров, худощавого телосложения, серо-голубые глаза, русые волосы;
был одет в синюю куртку, бордовые джинсы, черную футболку с белыми полосами;
с собой взял темно-синий рюкзак.
Артем Рудометов, 11 лет (на фото справа):
рост 150 сантиметров, худощавого телосложения, серо-голубые глаза, русые волосы;
был одет в кофта защитного цвета, бордовые штаны, темно-синие кроссовки с белой подошвой.
Если вы знаете, где сейчас находятся дети, то сообщите об этом по телефону: 8-800-700-54-52 (бесплатно по РФ) или 02 (102).
Фото — lizaalert.org
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