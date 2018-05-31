Бьюти-гид по эпиляции

Избавиться от нежелательных волос навсегда на любом участке тела — мечта. Стала ли она реальностью? Как из всего многообразия методов удаления волос выбрать способ, подходящий конкретно вам? Разбираемся вместе с врачом-косметологом, трихологом клиники «Новые Медицинские Технологии» в Курске Еленой Соколовой . Депиляция или эпиляция?

Для начала разграничим ключевые понятия: «депиляция» и «эпиляция». Бритье, шугаринг, кремы, воск, фитосмолы — это методы депиляции. При депиляции удаляется только часть волоса на поверхности кожи. Эффект от процедуры кратковременный: от 3 дней до нескольких недель в зависимости от способа удаления. Частые последствия депиляции — раздражение кожи, вросшие волосы, аллергические реакции.

Методы эпиляции, такие как фото-, элос-, лазерная эпиляция, а также электроэпиляция, напротив, удаляют волос целиком вместе с его корнем. Эффект от эпиляции — на долгие годы или навсегда. Вывод: Эффект от депиляции непродолжителен, в то время как результатом эпиляции вы будете наслаждаться долгие годы.

Методы эпиляции

Поскольку нас интересует долгосрочный результат, разберем основные виды эпиляции.

Электроэпиляция на сегодняшний день — устаревающий метод, при котором иглу с электродом подводят к корню волоса. Волос разрушается с помощью электричества, но существует риск ожога, появления рубцов. К тому же, электроэпиляция довольно болезненная процедура.

Фотоэпиляция появилась как методика удаления волоса под действием высокоимульсного света. Метод основан на способности волосяного пигмента меланина, содержащегося в стержне и волосяной фолликуле, поглощать световые волны. Энергия света, поглощенная меланином, превращается в тепловую энергию и под действием сильного нагревания волос и волосяная фолликула разрушаются. К сожалению, при фотоэпиляции нагревается не только корень волоса, но и все слои кожи: от поверхностных до глубоких. В результате часть световой энергии расходуется впустую. Если дать мало энергии — волос не разрушится, если много — пациент получит ожог. Для достижения желаемого эффекта потребуется большое число сеансов фотоэпиляции — не менее 10, причем процедура может сопровождаться болевыми ощущениями.

Элос-эпиляция — современный способ удаления нежелательных волос. Воздействует на растущий волос одновременно током и энергией светового импульса. По сути, это микс из электро— и фотоэпиляции. Из-за воздействия тока могут возникать неприятные ощущения. Довольно затратна по времени — в среднем сеанс элос-эпиляции длится около 1,5 часов, к тому же, это самая дорогостоящая процедура.

Лазерная эпиляция. С появлением медицинских лазеров начался настоящий бум в эпиляции, ведь лазер дает свет строго определенной длины волны, которой можно селективно воздействовать на механизмы прекращения роста волоса! Виды лазерной эпиляции

На современных аппаратах используются два типа лазеров с разной длиной световой волны: • неодимовый с длиной волны 1064 нм;• александритовый с длиной волны 808 нм.

Энергия неодимового лазера поглощается гемоглобином и приводит к разрушению капилляров, питающих луковицу. Вместе с тем, процедура, на мой взгляд, достаточно болезненная и длительная. Как следствие — неодимовые лазеры косметологи предпочитают использовать для удаления сосудистых сеточек, кондилом, бородавок и лечения варикоза.

Большинство пациентов, испытывающих дискомфорт от «лишней растительности» — это пациенты с темными волосами. В таких волосах много меланина, и для их удаления подходит александритовый лазер. Его излучение почти полностью соответствует спектру поглощения меланина.

Но, как мы помним, при воздействии на меланин, волосяная луковица разрушается из-за разогрева. Излишний разогрев вызывает болезненные ощущения. Изготовители приборов для лазерной эпиляции придумали новый подход. А что если лазерное излучение генерировать сверхмощными светодиодами, а кожу перед вспышкой света охлаждать?

Так родилось новое поколение светодиодных лазеров для эпиляции.

В клинике НМТ для лазерной эпиляции мы как раз используем такой аппарат. Он подходит для всех типов кожи, и у него александритовая длина световой волны. С учетом типа кожи, цвета и толщины волос врач выбирает соответствующую энергию, достаточную для удаления волоса, но не слишком большую, чтобы не получить ожог. Световое пятно на нашем диодном аппарате самое крупное. Это позволяет проводить процедуру быстро. На лазерную эпиляцию подмышек уходит всего 5 минут! А охлаждение, благодаря которому не возникает болевых ощущений, реализовано за счет инновационной технологии сапфирового стекла. Свет лазера проходит через постоянно охлаждаемое стекло, имеющее тесный контакт с кожей. Это новая технология, которую еще пару лет назад можно было увидеть только на выставках!

Аппараты, которые используются в НМТ, имеют разрешительную документацию Минздрава России в качестве медицинского оборудования. Следовательно, они безопасны в применении. Кроме того, у диодного лазера большой срок службы. За счет этого стоимость процедуры ниже. К примеру, в клинике НМТ лазерная эпиляция зоны подмышек — от 750 рублей.

Преимущества лазерной эпиляции перед другими методами эпиляции

Удаление волос на любом участке тела и лица.  Универсальность. Подходит для любого фототипа кожи и структуры волос у женщин и мужчин.  Безболезненность.  Скорость. На лазерную эпиляцию подмышек уходит всего 5 минут.  Эффективность. Результат от первой процедуры будет заметен уже через две недели! Безвредность. Лазерная эпиляция даже показана при чувствительной и нежной коже. К некоторым противопоказаниям относятся беременность, период лактации, онкология, сахарный диабет.  Отсутствие последствий. Не оставляет рубцов, ожогов, раздражения, вросших волос.  Отсутствие ограничений по сезону.

Как подготовиться к лазерной эпиляции?

Зоны, где планируется удаление волос лазером, необходимо побрить за 1 день до процедуры обычным бритвенным станком или триммером;

если вы привыкли удалять волосяной покров с помощью депиляции: шугаринга, воска и т.д., то от них необходимо отказаться за 2-3 недели до лазерной эпиляции;

за 2 недели до процедуры нельзя загорать. Если вы только что приехали из отпуска — стоит подождать. Если собираетесь в отпуск, то после лазерной эпиляции надо повременить с загаром не менее 15 дней и обязательно использовать солнцезащитный крем.

Подробнее о процедуре: nmtlaser.ru г. Курск, ул. Ленина, 90/2, тел. : (4712) 51-36-18