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Названы функции тела, которые нельзя контролировать
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Названы функции тела, которые нельзя контролировать 

Мир24 3 часа назад
Ученые назвали ряд биологических функций организма, которые человек не может контролировать, даже если приложит усилия. Один из примеров — выпадение волос, сообщает Reader’s digest.
Густота волос зависит от многих факторов, в том числе от генетики. При правильном уходе можно замедлить выпадение, но полностью остановить его не удастся, предупреждают эксперты.
Кроме того, человек не может повлиять на рост ногтей. Интересно, что у правшей ногти быстрее отрастают на правой руке, у левшей, соответственно, на левой. В месяц ногти становятся длиннее примерно на 2,5 мм.
К другим физиологическим проявлениям, не поддающимся контролю, ученые отнесли «гусиную кожу», зевоту, выделение слюны, размножение бактерий внутри организма и на поверхности тела и выработку кожного жира.
Специалисты также упомянули навязчивые мысли. С ними в той или иной степени сталкиваются до 90% людей. Но иногда это явление может быть симптомом психического заболевания, и в данном случае бороться с ними самостоятельно бесполезно — нужна медицинская помощь.
Современная наука не может объяснить и появление снов. Этот процесс тоже является неконтролируемым. Эксперты отмечают, что часто повторяющиеся кошмары — возможный признак проблем со здоровьем.
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