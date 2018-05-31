Народные рецепты масок для волос: 9 советов от наших бабушек

Для того чтобы локоны привлекательно выглядели необходимо о них заботиться. В этом нелегком деле могут помочь маски для волос, которыми издавна пользовались наши бабушки. Однако, маску необходимо выбирать по своему типу прядей, поскольку состав смесей различен и подходит далеко не каждому. МедикФорум решил разобраться и собрать советы по уходу за волосами дома.

Универсальные составы для всех типов волос

Существуют маски для волос, подходящие для любого типа локонов, поскольку служат средством, которое способно оживить пряди и сделать их пластичнее: 1. Медово-яичная. Для ее приготовления понадобится сырой желток яйца и небольшая ложечка меда. После смешивания ингредиентов, маску наносят на немытые волосы, немного массируют и оставляют на протяжении 10 минут. В дальнейшем нужно будет смыть средство с волос, используя мыльный состав. 2. Мед, яйцо и масло косточек абрикоса. Отделить желток от белка и добавить в него половину маленькой ложки меда, после смешивания влить столько же масла. Получившимся ценным составом смазать волосы, после чего произвести втирание в кожу головы массирующими движениями. Оставить для воздействия на некоторое время и промыть голову шампунем. Далее приготовить ополаскивающий раствор из сока лимона и воды и ополоснуть им локоны.

Если пряди сухие и тусклые

Чаще всего в лучших домашних масках используют желток. Благодаря лецитину, содержащемуся в составе продукта, волосы получают естественное увлажнение, что особенно полезно для сухого типа. Для получения увлажняющей маски используется несколько ингредиентов.

Если смешать желток с четырьмя граммами аргонового масла и слегка подогреть, то получится отличное средство, улучшающее структуру локонов. Кстати, подогревать рекомендуется любые маски, поскольку таким образом составы лучше воздействуют на волосы. После того как смесь станет теплой, следует произвести втирание ее в корни волос, после чего равномерно распределить по всей длине прядей. Теперь останется лишь укутать голову и подождать на протяжении 25 минут. Смывать нужно при помощи шампуня. Желательно ополоснуть пряди, используя кондиционер или подкисленную воду.

При жирном типе волос

Наилучшим вариантом для борьбы с засаленными волосами станет маска, содержащая в своем составе кисломолочный продукт, который помогает улучшить микрофлору и уменьшить выделение жира. Рекомендуется использовать продукты, в которых нет каких-либо добавок. Большей популярностью у наших бабушек пользовалась маска, которую приготавливали из кефира и желтка. Такой состав необходимо использовать сразу, не оставляя на потом, поэтому делать его нужно в небольшом количестве. Для получения смеси нужно смешать два ингредиента, чуть-чуть подогреть и втереть состав в пряди. Продержав на протяжении получаса, маску смывают с волос при помощи моющего средства. Произвести ополаскивание уксусной водой.

Очищающая маска для волос

Этим средством рекомендуется пользоваться при жирных волосах. Его можно использовать вместо шампуня. Для приготовления понадобятся ржаной хлеб и скисшее молоко. В качестве альтернативы можно воспользоваться кефиром или простоквашей. Для получения готового состава необходимо: — Булку хлеба из ржи разломать на несколько частей и поместить в миску. — Залить подготовленные кусочки кисломолочным продуктом. — Перемешать и поместить в теплое место на полтора часа.

Полученной смесью следует воспользоваться для втирания в кожный покров головы. Оставшейся маской хорошенько намылить волосы. После этого тщательно промыть пряди под проточной теплой водой. Если локоны не слишком длинные, то ингредиентов понадобится вдвое меньше.

Как активизировать спящие луковицы

Чтобы улучшить рост волос необходимо пробудить от спячки неактивные луковички, они прячутся под верхними слоями кожного покрова. Для этого втираются составы, в которых присутствует один из следующих ингредиентов: — перец острый; — горчица; — эмульсии, содержащие спирт. К примеру, можно воспользоваться маской на основе коньяка. Однако, данная маска способна придать волосам более темную окраску, поэтому не следует ее использовать тем, у кого локоны светлые. При темном оттенке прядей, чтобы придать волосам насыщенный цвет, можно добавлять в смесь немного растворимого кофе или чая. Жидкость втирается в кожу и распределяется по волосам, предварительно разделив их на несколько проборов. После массирования головы в течение 10 минут, понадобится утеплить ее и подождать на протяжении получаса. После этого произвести смывание.

Маски для светлых прядей

Чтобы волосы росли быстрее, блондинкам рекомендуется воспользоваться маской с добавлением горчичного порошка. Для этого необходимо: — Развести порошок горчицы в небольшом количестве ромашкового отвара. — Взять желток и добавить его в состав. — Добавить к смеси чуточку растительного масла. После смешивания всех ингредиентов маску втирают в кожный покров головы и распределяют по всем локонам. Теперь останется лишь произвести укутывание и оставаться в таком положении примерно 25 минут. Будет ощущение небольшого жжения, это вполне нормально. Таким обертыванием можно не только пробудить луковицы ото сна, но и усилить активную жизнедеятельность корешков. После использования такой смеси можно сразу заметить, как внешне изменились пряди, они становятся золотистее и красивее, поскольку наличие лецитина и масла в составе смеси помогает в обогащении волос необходимыми веществами. Маску смывают при помощи шампуня, после чего в обязательном порядке делают ополаскивание при помощи кондиционера. Ромашковый отвар необходимо брать в небольшом количестве, не более половины стакана. Чтобы его приготовить, можно приобрести в аптеке расфасованные цветки, которые продаются в пакетиках. Одного пакетика будет вполне достаточно для получения отвара.

Маска для избавления от перхоти

Наилучшей из всех масок, справляющихся с данной проблемой, по мнению многих, является та, в составе которой имеется соль. Данный рецепт очень простой. Необходимо втирать в голову небольшое количество соли массирующими движениями. Подождав около 10 минут произвести смывание под проточной водой без применения мыльного состава. Поваренной солью можно с легкостью очистить локоны от загрязнения, а кожные покровы от шелушения. Но необходимо учитывать, что этот продукт делает пряди сухими, поэтому чтобы волосы можно было с легкостью расчесать, обязательно следует произвести ополаскивание с добавлением сока лимона. Для домашнего использования это средство более подходит, чем любые шампуни от перхоти. Чтобы достичь эффекта следует провести процедуру в течение пяти дней. Повторить ее можно, если возникнет опять подобная проблема с локонами. Также можно воспользоваться поваренной солью, в которую необходимо добавить немного лимонного порошка. Использовать смесь необходимо также, как уже было описано выше. В итоге можно получить гладкость и блеск прядей, а также избавление от проблем, связанных с возникновением перхоти.

Для омоложения прядей

Как известно ультрафиолетовые лучи способны причинить вред волосам, что приводит к их раннему старению. Появляются седые локоны, пряди становятся более тусклыми и ломаются. В качестве противодействия требуется воспользоваться продуктами, в которых присутствует селен, а именно молоком, ржаным хлебом или сливочным маслом. В летний период нужно как минимум пару раз в месяц пользоваться маской из кефира или серого хлеба.

Более правильным считается рецепт, в котором хлеб замачивается в кислом молоке. Далее смесь наносят на пряди и производят втирание. Оставляют для воздействия на протяжении 5-7 минут. Теперь следует взять щетку, смазать ее маслом и расчесаться. Не следует брать слишком много масла, чтобы волосы не стали жирными. Волосы всегда являлись гордостью любой женщины, поэтому не забывайте ухаживать за ними и следить, чтобы они всегда был здоровыми и красивыми. Ранее эксперты задалисьвопросом, что лучше, шампунь или народные рецепты.