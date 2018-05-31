Бузова, Аврора и Максимова: как цвет волос влияет на судьбу

31 мая отмечается Всемирный день блондинок. Правда ли, что цвет волос влияет на судьбу? Звезды подтверждают.

От природы ведущая «Дома-2» — обладательница русых волос. Но когда зрители познакомились с ней 2004 году на телепроекте, она уже была платиновой блондинкой. За годы менялась длина, форма прически, но расстаться с этим образом Ольга решилась только осенью 2016 года, когда в ее жизни произошли серьезные перемены. В этот период звезда разошлась с супругом, футболистом Дмитрием Тарасовым , и начала строить карьеру певицы. В своем первом клипе Бузова появилась уже брюнеткой с каре. Сейчас Ольга периодически дополняет прическу яркими прядями разных цветов.

— Все привыкли к моему образу блондинки, я и сама никогда бы не подумала, что мне будет настолько комфортно брюнеткой, — призналась Ольга «Антенне». — Для меня всегда было важно чувствовать внимание к себе. Внешним видом я создаю настроение публике, на меня смотрят, берут пример. Сейчас я полностью довольна собой и не хочу ничего менять. Многие спрашивают, когда же вернусь в ряды блондинок. Не знаю. Может быть, когда влюблюсь. Так, по крайней мере, думает моя мама.

Столь кардинальные перемены положительно сказались на карьере Ольги. Она исполнила свою мечту и стала певицей, а попутно и самой популярной в России звездой «Инстаграма», записала первый сольный альбом, снялась в клипе у Филиппа Киркорова и дает концерты чуть ли не каждый день. Еще Ольга — одна из самых завидных невест нашего шоу-бизнеса, вскоре за ее сердце будут бороться участники реалити-шоу «Замуж за Бузову». Брюнетке Бузовой явно везет.

Аврора, телеведущая

Сейчас уже никто не может представить телеведущую без ее стильной платиновой стрижки. А ведь когда-то Аврора была обладательницей темно-русых волос!

— В первый раз я покрасилась в блондинку в 11-м классе, но до этого уже несколько раз делала мелирование. Мама была не против, наоборот, даже поддерживала мои эксперименты, так как и сама всю жизнь была блондинкой.

К темному цвету я вернулась после этого только один раз, когда училась в институте. Меня хватило ровно на две недели: когда видела черные волосы на подушке по утрам, вздрагивала и подпрыгивала. И отражение в зеркале меня не радовало. На кастинг МУЗ-ТВ я пошла уже с родным русым цветом волос. Но быстро снова пристрастилась к мелированию, а потом уже навсегда стала блондинкой.

Мама была не против, а только поддерживала мои эксперименты в школе

Сейчас считаю этот цвет родным. Хотя я продолжаю экспериментировать с длиной волос. У меня были короткие, длинные, носила разные челки — в плане формы причесок я все еще позволяю себе вольности. Светлые волосы требует куда большего ухода. Я не пользуюсь обычными средствами из супермаркета. Закупаюсь шампунями, бальзамами, гелями, масками только в профессиональных магазинах по совету своего мастера. Он же все время следит за состоянием моих волос и, если нужно, применяет щадящие краски. Также я заметила, что летом мы с мастером оставляем темные корни. Не черные, конечно, но на несколько оттенков темнее. Поддерживаем таким образом волосы в жару, когда они и так выгорают.

На отдыхе никогда не пользуюсь отельными средствами: даже если еду на три дня, переливаю с собой косметику в маленькие баночки и везу с собой. Ношу у моря шляпы, бейсболки. Ко всем шуткам про блондинок отношусь с юмором. Если слышу хороший анекдот, смеюсь. И сами с подругами-блондинками можем пошутить и сказать: «Ну ты что, блондинку дала!»

Звезда сериала «Сиделка», наоборот, долгое время не могла смириться с тем, что она… блондинка.

— Я светленькая от природы. И, наоборот, красилась в русый цвет, экспериментировала с оттенками темнее. Каждый раз, когда я уходила от природного светлого цвета, менялось и мое настроение. Пропадала легкость, некая воздушность. Мне кажется, я даже на какие-то вещи переставала смотреть с оптимизмом и чуть ли не впервые хмуриться начала. К тому же весь мой гардероб продуман под белокурые волосы. Я люблю черный цвет в одежде и разделяю убеждение Коко Шанель : «Сложно быть смешным и стильным одновременно». Поэтому мое идеальное сочетание на все случаи жизни: блондинка в маленьком черном платье. А все анекдоты про блондинок будто с меня списаны. Когда мне было лет 20, я проколола автомобильную шину, перепуганная позвонила папе. Он спрашивает: «Сильно?», а я отвечаю: «Нет, только сверху шины дыра, снизу нормально». Папа чуть со смеху не умер. И потом мы еще долго смеялись за обедом. То, что колесо конечно же круглое, я не подумала в тот момент. В общем, в любой шутке о блондинках я узнаю себя. И друзья мне их любят зачитывать со словами: «Помнишь, как у тебя-то было?»

Героиня «Деффчонок» гордится натуральным блондинистым цветом и идет на «темные» эксперименты скрепя сердце.

— Я натуральная блондинка. И мне скорее приходится краситься в более темные цвета ради ролей или экспериментов со стилем. Готова менять оттенки, но уходить в другой цвет навсегда — нет. Белокурые волосы — это сила. Люди думают, что мы глупенькие, а мы тем временем добиваемся своего. Я радостно подыгрываю всем, кто надо мной шутит, могу состроить из себя фифу. Но все, кто меня знают, подтвердят, что я вовсе не типичная блондинка. Постоянно пребываю в работе, каких-то своих проектах. И даже летом вместо отпуска буду работать все три месяца. При подборе гардероба я больше ориентируюсь на тип кожи и цвет глаз, чем на цвет волос. Я, например, знаю, что мне идут оливковые, золотистые, коралловые, бирюзовые цвета. Конечно же алый — это мой цвет. Поэтому красная помада — моя визитная карточка.

Слово эксперту

Хельга Александрова, личный и семейный психолог, развенчала пресловутый миф о том, что цвет волос влияет на интеллектуальный уровень.

— Миф об ограниченности блондинок мы придумали сами. — считает эксперт. — И в него же поверили. Проще говоря, при виде белокурых девушек люди попросту начинают мыслить стереотипами. Этому в психологии даже есть точное название — «эффект ореола». Его суть в том, что мы изначально склонны воспринимать блондинок более чем необъективно: что-то додумывать, фантазировать, представлять и приписывать то, чего в действительности может и не быть. Чисто с научной точки зрения наш природный цвет волос определяет комбинация эумеланина и феомеланина (пигменты в организме человека. — Прим. «Антенны»). И она уж точно не влияет на умственные способности. Другой вопрос, что большинство смешных историй о блондинках случались с реально привлекательными женщинами. Этим забавным казусам просто нужен был некий облик. Вот и придумали персонаж «блондинку» — эфемерное, милое, привлекательное создание, такое же ангельски светлое, как цвет волос, и такое же по-светлому наивное.

Между тем…

Прогнозы ученых неутешительны. Ведь, согласно их исследованиям, уже через несколько веков красавиц с белокурыми волосами может и не остаться вовсе. Объясняется это двумя причинами: во-первых, на протяжении всей жизни 124 гена, которые влияют на окраску наших волос, со временем мутируют, а во-вторых, женщины чаще выбирают в спутники жизни жгучих брюнетов. А согласно статистике, блондинов-мужчин рождается все меньше и меньше.

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