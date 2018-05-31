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Модные летние тенденции: популярный маникюр этого лета
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Модные летние тенденции: популярный маникюр этого лета 

Fraufluger.ru 3 часа назад
Фото: Fraufluger.ru
Завтра наступит первый день лета! И даже если оно выдастся холодным, все равно, это время года требует особого настроения в выборе одежды, причесок, макияжа и маникюра. Модные летние тенденции: популярный маникюр этого летаБез маникюра, никуда, таков девиз всех уважающих себя женщин! Красивые, ухоженные руки, с красивым маникюром всегда были эталоном красоты. Летом, когда руки не спрятать в перчатки, уход за ногтями становится особенно актуальным. Посещение салонов превращается в регулярный процесс. Так, давайте посмотрим, какой маникюр будет популярен этим летом? Нюдовый маникюр Нюдовый маникюр, как и прежде будет актуален в этом сезоне. Немного внести разнообразия, в виде накрашенного ногтя в подходящий тон, и картина будет иметь завершенный вид, а вы окажетесь на пике модного Олимпа.
Белый маникюр с граффити Маникюр белого цвета, всегда манит при выборе цвета. И надо сказать, он уже давно популярен. Но в этом году, рекомендуют его разбавлять рисунками в виде граффити. Получается довольно изысканно. Согласитесь!
Градиент Каким мы только не видели градиент на ногтях… cамые невероятные переливы и цвета. В этом году, градиент так же останется с нами, но он будет более нежным, без перемешивания большого количества тонов.
Жемчужная втирка Используя жемчужную втирку, маникюр сразу приобретает некоторую торжественность. Если у вас намечаются значимые мероприятия, возьмите этот метод на вооружение, он как нельзя лучше подойдет для подобных случаев.
Маникюр с веселыми рисунками Когда, если не летом, экспериментировать с цветами, тем более с рисунками. Веселые картинки на ногтях, яркий тренд этого лета. Не стесняйтесь экспериментировать!
Маникюр c геометрическим рисунком Если хорошо продумать свой гардероб, особенно в цветовом решении, то маникюр с геометрическими рисунками, с подобранными в тон вашей одежде цветами, поможет вам дополнить ваш образ самым правильным образом.
Матово-глянцевый маникюр Сочетание матового и глянцевого покрытия также будет популярно в эти три месяца лета. Главное не сочетать разные цвета, а все же подбирать подходящие тона, разбавляя мелкими рисунками.
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