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Смените имидж: 7 стрижек для тех, кто решился отрезать длинные волосы
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Смените имидж: 7 стрижек для тех, кто решился отрезать длинные волосы 

BeautyHack.ru 1 час назад
Фото: BeautyHack.ru
BeautyHack вдохновляет на перемены: смените надоевшие длинные волосы на модный боб или каре. Смотрим на примере звезд!
Дженнифер Лоуренс
Дженнифер снова и снова возвращается к бобу, меняя только цвет волос — то она платиновая блондинка, то светло-русая. Удлиненный боб на прямых волосах отлично подчеркивает скулы, а на вьющихся создает модный небрежный образ. Эту прическу-трансформер можно копировать девушкам с любой формой лица.
Майли Сайрус
Из героини шоу для девочек Майли превратилась в хулиганку — певица избавилась от локонов, начала носить ирокез и выбривать виски. Иногда это смотрелось неплохо — например, когда звездный стилист Крис МакМилан впервые сделал Майли короткую стрижку с начесом у лба и темными висками.
Серена Уильямс
Теннисистка отрезала свои вьющиеся волосы — теперь носит удлиненный боб. Каре на вьющихся волосах смотрится не хуже, чем на прямых.
Сиара
Визитной карточкой певицы были сияющие черные волосы, с которыми она бесстрашно рассталась в 2015 году, появившись на премии MTV VMA с короткой стрижкой. У Сиары правильные черты лица и заостренный подбородок, поэтому ей очень идет, когда пряди закручены внутрь.
Оливия Уайлд
Актриса когда-то носила волосы до лопаток, но недавно сделала каре с длинной челкой. Идеальный вариант для тех, у кого высокий лоб.
Карли Клосс
Модель также отстригла челку несколько месяцев назад, освежив свое удлиненное каре. Круглолицым девушкам стоит взять эту прическу на заметку — четкие линии визуально «вытягивают» лицо.
Роузи Хантингтон-Уайтли
Чуть растрепанный боб и осветленные у лица пряди подчеркивают точеные скулы модели. Автор стрижки Рози — стилист Джордж Нортвуд. Именно он сделал пробор на одну сторону, укладывая пряди якобы небрежно — на самом деле этот «беспорядок» тщательно продуман. Повторяя стрижку, стоит помнить о прикорневом объеме, — он не должен потеряться из-за косого пробора, иначе прическа будет выглядеть квадратной.
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