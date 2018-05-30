7 самых стойких лаков для ногтей

Появление гель-лака существенно усложнило жизнь производителям обычных покрытий. Конкурировать с гелем сложно хотя бы потому, что держится он ни много ни мало 2 недели, в то время как обычный лак — максимум 2 дня. И это довольно серьезный повод отдать свое предпочтение в пользу стойкого покрытия для ногтей. Но производители не собираются сдаваться и специально для искушенных нейл-любителей, кому не по душе гель-лаки, но стойкости маникюра хочется, стараются не огорчать и изобретают так называемые «недельные лаки» и «гель-лаки без лампы». Смотрим, на какие стойкие покрытия стоит обратить свое внимание!

Miracle Gel, Sally Hansen

Когда срочно необходим стойкий маникюр, но времени на поход в салон нет, на помощь приходит Miracle Gel. Этот лак обещает суперстойкое глянцевое покрытие, которое продержится без сколов на ногтях около 5–7 дней. Никакой лампы — только современная сушка, инновационные полимеры и запатентованная технология. Разнообразие оттенков Miracle Gel просто поражает! Удаляется лак точно так же, как и обычный, с помощью специальной жидкости.

Miracle Gel, Sally Hansen (299 руб.)

Vinylux, CND Всеми полюбившийся Shellac был создан именно этой американской маркой, она же одна из первых придумала формулу «недельного лака», который держится целых семь дней. Суперстойкое покрытие не оставит равнодушным никого: идеальность его сохраняется даже при активной работе руками (мытье посуды, работа на даче). Преимущества Vinylux и в том, что он не содержит в своем составе дибутилфталат, толуол, формальдегид и другие вредные химические соединения, которые негативно сказываются на состоянии ногтей. Цветовая палитра тоже впечатляет: 130 различных оттенков, которые прекрасно смешиваются друг с другом, давая новые и порой неожиданные цвета.

Vinylux, CND (550 руб.)

Infinite Shine, Opi Профессиональное покрытие, доступное каждому и при этом не требующее ни сушки под лампой, ни спиливания, ни отмачивания. Для еще большей стойкости производитель советует наносить лак в три этапа: база, два слоя оттенка (их, между прочим, у Infinite Shine около 80) и топ. Это покрытие не образует сколов, вмятин, отслоения, трещин и неровностей, держится на ногтях до 10 дней. Все это время лак сохраняет первоначальные характеристики, глянцевый блеск и яркость цвета. Вредных компонентов в составе также не содержится, поэтому беспокоиться по поводу состояния ногтей не стоит. Единственный минус: сохнет Infinite Shine довольно долго.

Infinite Shine, Opi (670 руб.)

Nail Color, Essie

Лаки от французского бренда Essie отличаются особенной стойкостью, разнообразием цветовой гаммы и насыщенными оттенками (коллекция Nail Color насчитывает более 100 различных цветов). Покрытие обещает держаться на подготовленных ногтях до 6 дней, при этом мыть посуду без перчаток не возбраняется. Особенностью лака можно назвать и его плоскую кисточку, которая полностью покрывает ногтевую пластину, обеспечивая ровное и однородное покрытие. Сохнет лак очень долго, порядка получаса, но это неудобство полностью компенсируется его непревзойденной стойкостью и эффектными переливами.

Nail Color, Essie (390 руб.)

Nail Lacquer, Orly

Лак от российского производителя с довольно длинной историей, по стойкости, яркости и нанесению ничуть не хуже зарубежных аналогов. Палитра цветов радует своим разнообразием: в коллекции около 350 оттенков (в том числе и с разнообразными модными эффектами), так что выбрать можно на любой вкус, случай и под любой наряд. Лаки Orly не содержат в своем составе вредных веществ и нефтяных продуктов, поэтому ногти после них сохраняют здоровый вид. Держится покрытие не меньше 5 дней.

Nail Lacquer, Orly (475 руб.)

Wonder Nail, IsaDora

Очень стойкий, красивый и насыщенный лак с широкой закругленной кисточкой для удобного нанесения. Благодаря своеобразной кисти ногти покрываются всего за один штрих, а благодаря консистенции средней плотности нет необходимости наносить несколько слоев — одного вполне достаточно для непрозрачного и однотонного эффекта. Насыщенный цвет и глянцевый блеск лак сохраняет довольно долго. Держится и не скалывается около 5–7 дней даже при интенсивной работе руками.

Wonder Nail, IsaDora (480 руб.)

Eternail, Irisk Professional

Этот лак имитирует гелевое покрытие, и все благодаря уникальному составу, в котором не содержится толуолов и формальдегидов. Стойкость изумительная (лак держится до 7 дней без проблем), при нанесении нет ни полос, ни разводов. Оттенки насыщенные и не выцветают даже при контакте с агрессивными моющими средствами и солнцем. Кисточка удобная: узкая и чуть закругленная, — это позволяет четко прокрашивать даже труднодоступные места на ногте, например по краям. Сохнет лак довольно быстро: всего 3 минуты, и готово!

Eternail, Irisk Professional (210 руб.)

Как продлить стойкость маникюра?

Тщательно подготовьте ногти перед тем, как наносить лак: снимите старое покрытие, обезжирьте ногтевую пластину, высушите ее.

Не пренебрегайте базовым покрытием: оно заполняет неровности и микротрещинки, выравнивает ноготь и улучшает сцепление лака. Более того, база защищает ногтевую пластину от пигментации после удаления лака.

Не отращивайте слишком длинные ногти: они чаще ломаются, и лак на них быстрее скалывается.

Не трясите слишком сильно флакончик с лаком: в нем образуются пузырьки с воздухом, что существенно влияет на ровность покрытия.

Не нужно наносить лак более чем в два слоя — это не делает цвет насыщеннее, а покрытие стойким. Зато сохнет долго, ложится последний слой комками и выглядит неаккуратно.

Обязательно дождитесь, пока лак полностью высохнет на ногтях. Для этого необходимо минимум 1 час (да, высыхает он за 5 минут, но вот полностью затвердевает и сцепляется с ногтем именно через час, а иногда и дольше). Именно поэтому нельзя красить ногти перед сном: с утра останутся вмятины и рельефные отпечатки от подушки.

После высыхания лака обязательно зафиксируйте его топовым покрытием. Кроме того, не стоит игнорировать экспресс-сушку. Ну и самый распространенный лайфхак: опустите ногти на пару минут в миску с ледяной водой.

Онлайн-журнал SUNMAG.ME — это всё самое интересное из мира моды, кино и драгоценностей. Актуальные идеи, модные тренды, свежие гороскопы — читайте и смотрите