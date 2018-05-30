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Юлия Волкова кардинально сменила имидж
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Юлия Волкова кардинально сменила имидж 

Russianshowbiz.info 1 час назад
Фото: Russianshowbiz.info
Экс-солистка группы «Тату» Юля Волкова решила отказаться от привычной стрижки каре и вернуться к длинным волосам.
Девушка обратилась за помощью к специалистам, которые нарастили ей длинные черные волосы и сделали пышную асимметричную челку. Как признались поклонники, певица, достаточно долго предпочитавшая короткую стрижку всем остальным вариантам причесок, после преображения стала выглядеть более старше.
Волкова поделилась подробностями процедуры и отметила, что нарастила натуральные волосы на капсулах. Певица осталась довольна результатом и пообещала в будущем обратиться к мастерам за воплощением новых идей.
В комментариях читатели отметили, что Волкова всегда остается модной и стильной, умело подбирая новые образы, которые никогда не теряют своей актуальности.
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