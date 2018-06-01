«Годков прибавила»: Юлия Волкова нарастила волосы и отрезала челку

Кто-кто, а экс-участница группы «Тату» Юлия Волкова славится своей любовью к экспериментам с внешностью. Певица, которая ранее предпочитала короткие волосы и открытое лицо, неожиданно сменила образ — она, как и многие знаменитости, прибегла к популярной процедуре и нарастила шевелюру.

Говорят, красивому человеку все к лицу. Поклонники «экс-татушки» Юлии Волковой в этом уверены. Их любимица ранее предпочитала короткую стрижку под мальчика, потом красовалась с каре, носила и длинные волосы разных цветов. Теперь же 33-летняя звезда продемонстрировала новый образ — яркой брюнетки с челкой.

Что осталось неизменным, так это яркий макияж, который долгие годы предпочитает певица. Она отметила на своей странице, что ее новый облик создан не с помощью парика, она действительно нарастила волосы, которыми очень довольна. Новый имидж дополнила асимметричная челка, которая, по утверждению поклонников, «омолодила» красавицу. Недоброжелатели же указали в комментариях, что Волкова стала выглядеть старше: «Как девочка стала, очень красиво, молодец!» «А мне кажется, годков прибавила себе». «Помолодела прямо, отличный результат!» «Мне очень нравится, темные оттенки вам к лицу».

«О, нарастила волосы и отрезала челку, очень хорошо так!» «Красиво, впрочем, как всегда». «Юная дева, хорошо тебе так». «Не очень, старше стала как будто». «Отлично выглядишь, когда мы услышим новые песни?» Певица часто меняет имидж и почитатели ее таланта едва ли успевают за бьюти-трансформациями знаменитости. Юлия Волкова не скрывает, что прибегала к пластике, но на недавних снимках заметно, что исполнительница уменьшила губы, которые ранее существенно увеличивала при помощи инъекций.

Эксперименты с внешностью большей части подписчиков Юлии Волковой нравятся, только они просят ее больше никогда не возвращаться к образу блондинки, который ей якобы не идет.