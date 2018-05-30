«Меняю стиль жизни!»: Анита Цой выбрила виски

Не всем женщинам нравятся традиционные прически. Есть смелые и дерзкие натуры, которые любят привлекать внимание, и выбритые виски — отличный способ выделиться на фоне остальных. Но на подобные эксперименты с внешностью чаще решаются молодые девушки. А на днях аналогичным образом «отличилась» 47-летняя певица Анита Цой

В последнее время появились женственные варианты бритых висков, которые вовсе не предполагают короткую стрижку. Сейчас модно сбривать волосы только по бокам головы, в то время как на макушке и затылке они остаются длинными. Обычно красавицы обращаются за помощью стилистов в салоны красоты, но популярная исполнительница Анита Цой выбрила виски в домашних условиях: «Меняю стиль жизни! Я и так всегда брила виски, а теперь мне хочется их сбрить вообще. Это, между прочим, новый тренд. Для всех тех, кто хочет поменять что-то в своей жизни в лучшую сторону».

Обычно певица носит весьма скромную прическу — челку и длинные волосы, которые, по мнению поклонников, очень молодят ее. Но, по всей вероятности, наступило время перемен, и знаменитость решила приобщиться к молодежной культуре, а заодно и внести немного разнообразия в свой имидж. Цой поинтересовалась, часто ли подписчики решались на подобные поступки, «стащив у мужа машинку». Анита показала срез, который сделала собственноручно, отметив, что «остальное доделает в салоне». Среди почитателей ее таланта оказалось немного смельчаков, способных повторить ее «подвиг»: «Вы такая хулиганка! С вами, наверное, очень легко, это здорово!» «Седина в голову? Вам это вообще ни к чему, не идет». «Я трусливая в этом плане, никогда на такое не решилась бы».

«Этим болеют подростки, когда не знают, как еще выразить себя». «Я вот виски не брила, но подстриглась очень коротко, после прилично длинных волос». «Никакого безумия, просто удобнее и меньше торчит бакенбардов». «Я тоже так хочу, но муж не разрешает». «Анит, я бы не решилась так. Очень смелое решение».

Наверное, речь идет о действительно модном тренде, который распространился не только на молодежь, но и женщин зрелого возраста. Недавно виски выбрила и 41-летняя телезвезда Ольга Шелест , правда, она сделала короткую стрижку, в то время как Анита Цой не пожелала расставаться с длинными волосами.

Публикация от Anita Tsoy (@anitatsoy) 28 Май 2018 в 8:13 PDT