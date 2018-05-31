В Барнауле пропала 63-летняя женщина

63-летняя жительница Барнаула пропала 30 мая.

Вера Сапельникова ушла из дома 30 мая 2018 года, была в темном платке, зимнем сером пальто и коричневых ботинках. У нее русые с сединой волосы, голубые глаза. Рост 172-174 см, худощавое телосложение.