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В Барнауле пропала 63-летняя женщина
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В Барнауле пропала 63-летняя женщина
АиФ — Алтай
2 часа назад
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Фото:
АиФ - Алтай
63-летняя жительница
Барнаула
пропала 30 мая.
Вера Сапельникова ушла из дома 30 мая 2018 года, была в темном платке, зимнем сером пальто и коричневых ботинках. У нее русые с сединой волосы, голубые глаза. Рост 172-174 см, худощавое телосложение.
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