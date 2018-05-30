Планы на неделю: посвятить день бьюти-процедурам

Время от времени необходимо забывать о рутине и посвящать день исключительно заботе о себе. Выспаться, вкусно и медленно позавтракать и устроить ретрит в салоне красоты — чем не способ передохнуть и с новыми силами взяться за дела?

Ума Турман. Салон Mrs. Right с видом на Чистопрудный бульвар успел полюбиться гостям первоклассным маникюром и модными стрижками, а теперь открыл и собственный косметологический кабинет. Его концепция предельно проста: в основе подхода мастеров лежит идея естественной женской красоты. Салон выступает за безопасные косметологические процедуры с долгоиграющим накопительным эффектом и принципиально использует натуральные и органические марки косметики. Например, средства французского бренда Sothys и горячий воск Lycon, среди поклонниц которого значатся Сиена Миллер, Кейт Уинслет

Спланировать идеальный день можно на сайте или фейсбук-странице Mrs. Right — вам моментально подтвердят все процедуры.