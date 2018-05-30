Ожог рыдать заставил. Врачи о том, что можно и нельзя делать при травме

Чаще всего люди получают ожоги в быту: дома, на даче, на стройке. Основная причина — неосторожность и пренебрежение правилами безопасности. Не зря говорят: умному огонь — тепло, глупому — ожог. Но если случилась эта неприятность — что делать? Кто-то советует поливать ожог холодной водой, а другие велят намазаться растительным маслом. Как правильно? О первой помощи при ожогах «АиФ-Юг» рассказывает эксперт — травматолог-ортопед Гор Гюрджян.

Перво-наперво

«Вначале определимся с термином, — говорит доктор. — Ожогом принято называть повреждение тела под воздействием высоких температур. Ожоги разные: термические, химические, электрические и лучевые. Соответственно, и алгоритм первой помощи не одинаков».

Общий принцип один: немедленно устранить воздействие поражающего фактора.

При ожоге пламенем — потушить горящую одежду. При ожоге кипятком и паром, если рана соприкасается с одеждой, одежду аккуратно и быстро снять, при необходимости разрезать. Если ожог электрический — обесточьте источник тока.

Далее возникают нюансы.

*При термическом и химическом ожогах пострадавший участок тела опустите на несколько минут в холодную воду или подставьте под холодную струю. (Как вариант, промойте изотоническим раствором хлорида натрия). Помимо охлаждения, это поможет вымыть из раны частички омертвевшей ткани. Особенно важно, чтобы струя воды не била прямо на рану, а просто стекала по обожжённой поверхности.

*Кожу, обожжённую кислотой, промывают раствором пищевой соды, а при ожоге щёлочью — слабым раствором лимонной кислоты. После промывания и охлаждения на поражённую кожу можно наложить влажную повязку.

*Электрический ожог не всегда виден. Если удалось обнаружить места поражения током (входные и выходные отверстия), прикройте их стерильным бинтом или марлей и доставьте пострадавшего в больницу (вызовите «Скорую»). Ожоги током высокого напряжения очень часто сопровождаются внутренними повреждениями, консультация медиков необходима.

*При лучевых ожогах (или солнечных в просторечье) после охлаждения и промывания антисептиками нужна обработка специальными средствами от загара. В зависимости от тяжести ожога можно применить кремы с экстрактами алоэ, ромашки, облепихи, витамина Е.

Что делать дальше?

1. Что должно обязательно быть в аптечке?

Обязательно должны быть:

Перевязочный материал (салфетки, бинты). Антисептики. Растворы йодопирона или хлоргексидина на водной основе. Обезболивающие препараты. Предпочтительнее порошковые, поскольку действуют они быстрее. (Дайте пострадавшему обезболивающее и часто поите его водой). В серьёзных случаях эффективно применение Пантенола.

2. Как нельзя?

Самая распространённая ошибка — смазывание ожогов растительным маслом, молочными продуктами, жиром животного происхождения или яичным желтком. Это не только не оказывает положительного эффекта, но и способно причинить вред!

При нанесении растительного или животного жира образуется жировая плёнка, препятствующая охлаждению поражённых тканей, тяжесть повреждения усугубляется. По той же причине плохой вариант — мази или крема на жировой основе. Ещё одна типичная ошибка — нанесение на ожоговую поверхность отваров и настоек лекарственных трав. Убедительных данных о преимуществах и эффективности их использования нет. Кроме того, ожог нередко обрабатывают перекисью водорода либо этиловым спиртом, водкой или другими спиртсодержащими жидкостями. Этого делать, конечно же, нельзя, так же, как и посыпать место ожога содой, мукой, крахмалом, присыпками и прочими веществами. Необходимо запомнить, что ни в коем случае нельзя прокалывать ожоговые пузыри!

3. Как определить степень ожога?

Это важно понимать. Чем тяжелее степень ожога и больше его поверхность, тем скорее надо обращаться за профессиональной помощью.

Первая степень — самая лёгкая. Это поверхностное поражение эпителия, обычно самостоятельно проходит за три-четыре дня. Наблюдаются покраснение, отёк и боль. Кожа на месте поражения ярко-розового цвета и слегка выступает над здоровым участком кожи. При второй степени на коже появляются небольшие и ненапряжённые волдыри, наполненные светло-жёлтой прозрачной жидкостью. В случае, если волдыри вскрываются, на их месте возникает эрозия красноватого цвета. Заживление происходит самостоятельно на 10-12-й день. Обычно без образования рубцов. При третьей степени происходит поражение глубоких слоёв кожи с частичным захватом подкожно-жировой клетчатки. Отмечается некроз тканей. Резкое снижение или полное отсутствие болевых ощущений. На поражённой поверхности кожи образуются пузыри, размеры которых варьируют от двух сантиметров и больше, с плотной стенкой, заполненные густой желеобразной или геморрагической (кровянистой) жидкостью. Самостоятельно такие раны не заживляются. Лечение может длиться до трёх месяцев. При ожогах четвёртой степени поражаются не только все слои кожи, но и мышцы, фасции (сосуды, нервы) и сухожилия, вплоть до костей. На поражённой поверхности образуется ожоговая корочка тёмно-коричневого или чёрного цвета, сквозь которую просматривается венозная сеть. Боль при данной стадии отсутствует. Отмечается выраженная интоксикация, также имеется высокий риск развития гнойных осложнений.

4. Как избежать осложнений?

Обычно они — следствие неправильного самолечения и несвоевременнего обращения к врачу. Гор Гюрджян вспоминает такой случай: «Обратилась в нашу клинику женщина с термическим ожогом стоп. Лечили амбулаторно. Лечение было затяжным, но с положительной динамикой. Через некоторое время женщина на процедуры ходить перестала. Оказалось, пациентка решила „внести коррективы“ в лечение и по совету знакомых мазала рану медвежьим жиром. В результате рана покрылась твердой „пуленепробиваемой“ коркой и пришлось прибегать к хирургическому вмешательству».