Ещё
Джастин Бибер пообещал отрастить волосы до пояса
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Джастин Бибер пообещал отрастить волосы до пояса 

Popcake.tv 1 час назад
Фото: Popcake.tv
Долой короткие волосы — сказал Джастин Бибер и поклялся отрастить их до пальцев ног. Как растут волосы, певец отчитывается в Инстаграм-историях. Вчера, например, он выложил два фото, на которых хорошо видно — волосы уже на уровне ушей. Чтобы все поклонники это заметили, Бибер прикрепил стикер карандаша, подписав фото: «Мне все равно на длинные волосы, а ещё у меня великолепные усы». Похоже, певцу нравится его новая причёска. Правда, ему понадобится несколько лет, чтобы достигнуть своей цели. Кстати, надо сказать, что волосы — всегда были одной из визитных карточек Бибера. Все начиналось с густой челки, падающей на лицо, которую потом певец стал, наоборот, поднимать наверх. Он был и блондином, и лысым, даже с хвостиком ходил. А следующей причёской в этой цепочке станут волосы до пальцев ног.
Popcake.tv: последние новости
Кэтти Перри опять сменила цвет волос. Угадай на какой? Как Егор Крид отреагировал на беременность Нюши? Причины развода Сергея Шнурова с супругой?
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Переворот в Черногории оплатили рублями103
Дикие доходы Михалкова поразили народ305
Интернет-провайдеры повысят цены с лета424
Истребители ЦВО подняли по тревоге129
Молодая жена разочаровала Задорнова перед смертью28
Видео
02:01
В убийстве журналиста Бабченко обвинили Россию
Украина В мире
В панике на борту самолета пострадали 11 человек
Происшествия
04:37
Аплодисменты в самолете вызвали спор в сети
Интернет Общество
03:54
МЧС выступило с обращением к москвичам
Погода Новости Москвы
Боевой разворот Су-57 сняли с беспилотника
Оружие
00:48
Россиян оставят без популярного сервиса доставки еды
Компании
03:19
Киркоров публично обратился к полиции
Шоу-бизнес
01:05
Дикие доходы Михалкова поразили народ
Шоу-бизнес
01:00
Истребители ЦВО подняли по тревоге
Армия Войска
00:24
В убийстве Бабченко нашли «странные» обстоятельства
Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение