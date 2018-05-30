Джастин Бибер пообещал отрастить волосы до пояса 

Долой короткие волосы — сказал Джастин Бибер и поклялся отрастить их до пальцев ног. Как растут волосы, певец отчитывается в Инстаграм-историях. Вчера, например, он выложил два фото, на которых хорошо видно — волосы уже на уровне ушей. Чтобы все поклонники это заметили, Бибер прикрепил стикер карандаша, подписав фото: «Мне все равно на длинные волосы, а ещё у меня великолепные усы». Похоже, певцу нравится его новая причёска. Правда, ему понадобится несколько лет, чтобы достигнуть своей цели. Кстати, надо сказать, что волосы — всегда были одной из визитных карточек Бибера. Все начиналось с густой челки, падающей на лицо, которую потом певец стал, наоборот, поднимать наверх. Он был и блондином, и лысым, даже с хвостиком ходил. А следующей причёской в этой цепочке станут волосы до пальцев ног.