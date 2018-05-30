Безопасную краску для волос сделали из черной смородины

МОСКВА , 30 мая, ФедералПресс . Ученые создали безопасную краску для волос.

Зарубежные химики сумели получить по-настоящему безопасную для здоровья краску для волос на основе натуральных ингредиентов. Когда разработка поступит в продажу, пока не сообщается.

Основой для этого косметического продукта стала смородина. Авторы разработки создали краску для волос из жмыха, который остается после отжима сока из ягод черной смородины, пишет издание nation-news.ru со ссылкой на зарубежные агрегаторы научных статей.

Ученые рассказали, что добыть сырье для разработки несложно, и для этого не нужны особые технологии, зато эффект возникает фантастический.

Новинка не приносит вреда человеку, который решил покрасить волосы. От аналогичных красок, но на основе химии, краска из черной смородины отличается тем, что аллергические и иные негативные реакции на нее сведены к минимуму.