Звезды, решившиеся на самые смелые эксперименты со своими бровями: фото

Красивые и густые брови — самый горячий бьюти-тренд последних нескольких лет. Что с ними только ни делали те, кто не любит скуку: осыпали глиттером, украшали искусственными цветами, придавали волнистую форму, а особо отчаянные даже обесцвечивали. Мы подготовили для тебя подборку селебрити, как женщин, так и мужчин, не побоявшихся провести самые смелые эксперименты.

Секрет идеальных бровей от WMJ.ru

Мы не категоричны в выборе формы бровей: прямые или с плавными изгибами, «ниточки» или кустистые — решать тебе. Каждая из нас уникальна, но кое-каких общих тенденций все же стоит придерживаться. Круглолицым девушкам мы советуем высоко посаженные брови с изломом, широким началом и тонким кончиком. Дугообразные брови сделают квадратное лицо более нежным и мягким. А их приподнятая вариация с плавным равномерным изгибом подойдет девушкам с формой лица, похожей на треугольник. Обладательницам идеального овала мы советуем попробовать прямую форму с мягким изгибом.

Важно запомнить: расстояние между твоими бровями должно составлять примерно два сантиметра, ширина не должна меняться от начала до высшей точки, а выщипывать бровки стоит только по нижнему контуру.

Красить брови можно хной или специальной краской, а подкрашивать или усилить натуральный пигмент тенями или карандашом. Главное — выбирай оттенок, который на тон темнее корней твоих волос. Следи, чтобы волоски не торчали в разные стороны. Специальный воск и гели — лучшие помощники в этом нелегком деле.

Лично нам очень нравятся готические образы, растекшийся в стиле гранж макияж и залаченные волной волосы из ревущих 20-х (как у Дэйзи из «Великого Гэтсби»). Однако наш голос все же уходит в пользу цвета и формы настоящих бровей Кендалл!

Майли любит экспериментировать с волосами, телом и одеждой — лицо она редко трогает, но однажды что-то все же пошло не так. К счастью, длился этот безбровый перформанс недолго.

Брови и задорный характер привели Кару на модельный олимп. Теперь давай на минутку представим, что из этого идеального тандема брови неожиданно выпали, а вслед за ними полетела бы с олимпа и Кара.

Увидеть эпатажную Леди Гагу без бровей или в платье из мяса дело привычное. Но все же если с платьем из мяса мы уже смирились, то с отсутствием бровей пока не готовы. В конце концов, несуразный оттенок все же гораздо лучше, чем полное их отсутствие.

Свое тело Ким любит, в этом мы убедились после выпуска духов, флакон которых повторяет все ее аппетитные изгибы, а вот бровям столько же любви, похоже, не досталось, раз звезда Instagram решилась на такой кардинальный эксперимент. Как вообще кареглазая брюнетка могла подумать, что ей пойдут светлые брови? Хотя сходство с Джокондой все же есть, разве что очень отдаленное.

Только посмотри на мягкие, естественные брови Беллы. Как дизайнеры вообще додумались замазать такую красоту консилером и как только Белла разрешила им так поиздеваться над собой, мы совсем не понимаем.

В далеком 2003 году Шарлиз ради роли серийной женщины-убийцы в «Монстре» пришлось не только выбеливать брови, но и толстеть, вставлять кривые зубные протезы и портить кожу и волосы. Не считая гениальной игры, только за эти жертвы киноакадемия должна была срочно выдать ей «Оскар».

Ирина запретила визажистам сбривать себе брови ради показа. И правильно сделала! Максимум, на который согласилась модель, — использовать нестойкий краситель. Слава богу за такую непреклонную позицию топ-модели, ведь Брэдли Купер едва ли был бы рад созерцать свою возлюбленную без бровей.

Кэти Перри

Кэти, спасибо тебе большое за то, что этот образ мы лишь однажды увидели в твоем Instagram и больше нигде он не был замечен. Конфетной хулиганке намного больше идет эпатаж, чем отсутствие растительности над глазами.

Эмбер Роуз

Эмбер высветлять брови ради показа или роли никто не заставлял. Актриса сама пошла на такой шаг, рассудив: «Ну, я блондинка, значит, и брови должны быть светлыми». Мы ставим двойку за подобные умозаключения!

Глядя на этот макияж и на замазанные желтым тональным средством брови Стеллы, нам хочется плакать. Девушке очень идут ее натуральные брови. Популярный «ангел» Victoria’s Secret никак не может лишиться своих естественных выразительных бровей.

Кэндис Свейнпол

Нам очень нравятся брови Кэндис, которые, как и полагается, на один тон темнее, чем корни волос. Мы категорически не советуем исключать процедуру подкрашивания бровей из своего бьюти-плана на месяц. Впрочем, как и отдавать свое драгоценное лицо в руки подиумных визажистов, закрашивающих прелестные бровки плотным тональным средством. Брови Кэндис — это, очевидно, еще одна жертва, принесенная на алтарь высокой моды.

Ради роли маньяка-психопата Джокера в «Отряде самоубийц» Джаред не только покрасил волосы в кислотный цвет, но и сбрил брови. Настоящий сумасшедший, что тут скажешь.

Руни Мара

Нежной и романтичной актрисе ради роли в «Девушке с татуировкой дракона» пришлось обесцвечивать брови, красить волосы, сбривать половину головы и делать пирсинг. Образ стильной бунтарки получился на славу — здесь не поспоришь, но с бровями все-таки лучше. Согласна?

Как оказалось, мужчины могут тоже взять и избавиться от растительности на всей голове. Что и сделал Антонио Бандерас ради роли Пабло Пикассо в «Гении». Как видишь, отсутствие бровей его совсем не красит и очень старит.

Не все так просто

Надеемся, теперь ты понимаешь, какую важную роль в образе играют брови. Они настоящая палочка-выручалочка: и глаза увеличить помогут, и большой лоб визуально скорректировать. Малейшие изменения в форме тут же бросаются в глаза, будь у тебя «ниточки» или же широкие соболиные брови. Поэтому будь аккуратна, когда меняешь их форму или красишь — в вечном стремлении к совершенству легко переусердствовать, и тогда придется бежать в аптеку за касторовым маслом.

Впрочем, мы не призываем тебя ходить с естественными бровями, если природа не особенно поколдовала над ними. Многие девушки сбривают непослушный и лохматый кончик брови, чтобы потом нарисовать аккуратную, выверенную до миллиметра форму, а обладательницы странного цвета бровей, в сочетании с которым обычная краска или хна превращается в серо-буро-малиновое нечто, обесцвечивают волоски, чтобы потом покрасить их в нужный цвет.

Если ты все же решилась на эти радикальные меры, главное — не переусердствовать с насыщенностью цвета и графичностью контура.

А ты когда-нибудь сбривала брови? Делись своим опытом в комментариях!

Подписывайся на страницы WMJ.ru в Одноклассниках, Facebook, ВКонтакте, Instagram и Telegram!

Текст:Дарья Гавриленко

Фото:Shutterstock, Getty Images, Global Look Press, Starface, Instagram