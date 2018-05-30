Создана краска для волос на основе черной смородины

Химики смогли создать краску для волос. Основным ингредиентом косметического продукта стала смородина, вернее, ее жмых, который образуется после удаления сока из ягод. Об этом сообщает Journal of Agricultural and Food Chemistry.

Краска не токсична, при этом цвет, полученный в результате окрашивания, весьма стойкий. Он будет сохраняться на волосах после 12 циклов мытья головы. После такого количества процедур краска из смородины смоется только на десять процентов.

Ученые обращают внимание, что получаемый цвет — сине-фиолетовый — не так популярен у женщин. Однако химики надеются взять созданный косметический продукт за основу для более популярных оттенков.

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