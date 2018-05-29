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Во сколько обойдется костромичам защита от солнца этим летом?
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Во сколько обойдется костромичам защита от солнца этим летом? 

k1news.ru 40 минут назад
Фото: k1news.ru
Уже сейчас многие костромичи начали проводить свободное время на пляжах в погоне за первым загаром, но не стоит забывать о защите своей кожи. Как и всегда, самым актуальным товаром с наступлением пляжного сезона становится солнцезащитный крем. О том, где найти самый недорогой крем С FPS 30, рассказал корреспондент «Костромской Народной газеты».
Самый дорогой крем продается в магазине «Десяточка» на улице Подлипаева — 255 рублей 90 копеек. В «Адмирале» на Сутырина его можно купить уже за 253 рубля 45 копеек.
Покупка крема в «Карусели» на улице Поселковой обойдется вам в 199 рублей 99 копеек. В «высшей лиге» на Советской — 142 рубля 70 копеек, в «Кенгуру» на Рабочем проспекте — 142 рубля 50 копеек.
Самый недорогой крем продается в ТРЦ «Коллаж» в «Магните» — 139 рублей 90 копеек.
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