Во сколько обойдется костромичам защита от солнца этим летом?

Уже сейчас многие костромичи начали проводить свободное время на пляжах в погоне за первым загаром, но не стоит забывать о защите своей кожи. Как и всегда, самым актуальным товаром с наступлением пляжного сезона становится солнцезащитный крем. О том, где найти самый недорогой крем С FPS 30, рассказал корреспондент «Костромской Народной газеты».

Самый дорогой крем продается в магазине «Десяточка» на улице Подлипаева — 255 рублей 90 копеек. В «Адмирале» на Сутырина его можно купить уже за 253 рубля 45 копеек.

Покупка крема в «Карусели» на улице Поселковой обойдется вам в 199 рублей 99 копеек. В «высшей лиге» на Советской — 142 рубля 70 копеек, в «Кенгуру» на Рабочем проспекте — 142 рубля 50 копеек.