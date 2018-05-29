8 способов безопасного окрашивания волос: как изменить цвет волос без аммиака?

В эксперименте над изменением цвета волос могут выступать естественные красители. Прекрасными природными средствами, которые помогут окрасить волосы станут хна, басма, грецкий орех и другие виды трав. Такие красители не навредят корням волос, а более того, будет проявлять свои лекарственные способности во время их использования. Если волосы уже подавались химической покраске или завивке, то не рекомендуется пользоваться природными компонентами. У блондинок больше шансов изменить свой цвет, ведь природные пигменты сильнее действуют на светлые волосы. Из природных компонентов для брюнеток больше всего подойдут корица и ромашка, которые обладают легким пепельным оттенком или хна для придания волосам рыжего блеска. Если же женщина ставит перед собой задачу справиться с седыми волосами, то любой из натуральных красителей даст свой результат. МедикФорум собрал способы, которые позволят окрасить волосы без использования химических веществ.

Окрашивание волос с помощью хны и басмы

Хна красит в чисто рыжий цвет, поэтому окрашивать ею светлые волосы не рекомендуется, ведь может получиться неравномерный и нелепый цвет. А темные красавицы могут воспользоваться этой природной краской для проявления в волосах рыжего оттенка. При этом хна может создать разную насыщенность тона, а также прекрасно смешивается с другими красящими веществами для создания совершенно нового оттенка. При использовании натурального красителя на основе хны, волосы чувствуют защищенность от внешней среды и начинают выглядеть более здоровыми. Они становятся послушными при расчесывании и смотрятся объемными при укладке. Как отдельный компонент басма не годится в окраске, ведь волосы получат зеленый или синий оттенок. В большинстве случаев, порошок из листьев индиго смешивают с хной, тогда волосы получат непревзойденный коричневый оттенок. А если после хны на волосы нанести басму, то выйдет черный цвет. В зависимости от количества взятой басмы оттенок будет меняться в темную сторону. Для приготовления натуральной краски хна и басма смешиваются до однородного состава, а потом наносятся на волосы. Сам компонент басма хорошо укрепляет волосы, а краска с натуральным красителем, не уступает химическим средствам, и долго не смывается с головы.

Окрашивание волос липой

Натуральная краска из липы будет виднеться только на светлых волосах, а обладательницы темных волос смогут только подлечить свои слабые волосы и добавить им природного блеска. Липа создает пепельный оттенок в волосах, но для женщин с седыми волосами, такая натуральная краска не подойдет. К сожалению, в ассортименте красок не представлен такой вид, но из собранных цветков его можно легко приготовить или приобрести цветки липы в аптеке. Липа обладает абсолютной безвредностью, а тот блеск, который передает компонент, не способен создать не одно химическое средство. С помощью приобретенной пачки липы можно осуществить два окрашивания волос средней длины. И так, процесс окрашивания: половина пачки заливается 0, 5 л воды, и доводится до закипания. После нужно подождать пока остынет натуральная краска и, начиная от корней нанести краску на голову. Смыть по пришествию 40 минут.

Окрашивание волос ромашкой

Такое окрашивание действительно безопасное и помогает сделать волосы на 1-3 тона светлее. А также помогает бороться с сединой и скрыть ее наличие. Степень осветления напрямую зависит от концентрации приготовленного отвара. Для хорошо закрашивания седины понадобится стакан ромашки, который надо залить 0, 5 л горячей кипяченой водой и дать настоятся 2 часа. В конце добавить 3 столовые ложки глицерина, и нанести краску на волосы. Для лучшего эффекта голова укутывается полотенцем и через час смывается раствор теплой водой. Кроме того, настой ромашки можно использовать, как ополаскиватель и применять после каждого мытья головы.

Не только на светлых волосах можно использовать ромашку, но и темные волосы поддадутся осветлению с помощью этого растения. Для стойкого окрашивания необходимо 1 стакан сухих цветов залить 1,5 стаканами горячей воды. После настой ромашки насыщается и процеживается, в готовую натуральную краску и добавляется 50 г перекиси. Природный состав наносится на сухие волосы и выдерживается 40 минут, а потом хорошо смывается подогретой водой.

Окрашивание волос луковой шелухой

Еще один интересное вещество, которое способно добавить цвета волосам, это луковая шелуха. Кроме того, регулируя интенсивность состава можно создать разные оттенки коричневого. Слабый раствор придаст золотисто-коричневый цвет, а крепкое вещество способно сделать волосы темно-коричневыми. Однако, есть особенность шкурки лука не способны надолго придавать новый оттенок волосам, поэтому каждый день нужно поддерживать приобретенный цвет луковым раствором. Для создания крепкого раствора понадобится 0,5 стакана шелухи на 1 стакан воды, настой готовится 20 минут. Потом остудить и процедить краску, для повышения вязкости средства для окрашивания добавляется 2 чайные ложки глицерина. Наносить на волосы нужно способом втирания в корни и по всей длине волос.

Окрашивание волос корицей

Корица не только может осветлить темные волосы на несколько тонов, но и проявить укрепляющее действие на корни волос. Подготовка раствора не занимает много времени, но придется поносить натуральную краску достаточно долго. В теплом воде 60 г перемешиваем 100 г корицы, а также добавляем растопленного меда 100 г. Наносится готовый раствор на волосы и голова обматывается полиэтиленовым пакетом или полотенцем. Необходимо держать раствор не меньше 4 часов, а после смыть шампуню с кондиционером.

Окрашивание волос чаем

Антиоксиданты, содержащиеся в чае, оказывают положительное влияние на волосы, а черный насыщенный цвет способен помочь в окрашивание волос. Черный чай можно применять, как самостоятельный раствор для придания цвета, а также сочетать его с хной. Для окрашивания больше подойдут светлые или светло-русые волосы.

Раствор готовится с 2 столовых ложек залитых 0,5 л кипятка. После подогревается на небольшом огне в течение 20 минут и остывает. Наносится теплый раствор на голову и закутывается полиэтиленом. Держится на голове краска 40 минут и смывается. Чтобы немного преобразить цвет в чайный раствор можно добавить какао или растворимый кофе, но главное, чтобы в ингредиенте не содержался сахар.

Окрашивание волос кофе

Такую натуральную краску лучше применять только обладательницам темных волос, ведь на светлых волосах возможно проявление неравномерного эффекта и могут получиться пятна разной интенсивности. Кроме того, зерна кофе способны добавить волосам блеска и укрепить их корни. Для покраски волос берется только натуральный перемельченный кофе, заваривается в турке и остывает с гущей. После наносится на влажные волосы на 30 минут и убирается шампунем с волос.

Окрашивание волос с помощью кожуры ореха

Как и в самом грецком орехе и в его кожуре содержится огромное количество дубильных веществ, которые и проявляют свою стойкость во время окрашивания. Эффект от такой натуральной покраски может держаться долго до 3 недель, как после окрашивания искусственной краской. Если особенность берутся только молодые орехи, ведь в них намного больше сока. Чтобы подготовить раствор кожуры ореха измельчаются на мясорубке и смешиваются с водой в пропорции до образования смеси по густоте, напоминающую сметану. Нанести на волосы приготовленную краску и смыть через 20 минут теплой водой. Если хочется действительно черного цвета, нужно держать краску по времени в 2 раза дольше.

С натуральными красками можно экспериментировать, ведь они не вредят волосам, а наоборот добавляют им жизненной силы. Однако для светлых волос подходящими составами станут настойки из ромашки, липы и луковой шелухи, а для темных волос можно применить хну, корицу и кофе. Ранее эксперты рассказали о плюсах и минусах окрашивания волос хной.