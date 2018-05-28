10 лучших товаров с Aliexpress для тех, кто хочет похудеть

Магнитные кольца

Кто сказал, что худеть сложно и дорого? Изобретатель этого бюджетного средства для борьбы с лишним весом с вами не согласится. Всего за тридцать с небольшим рублей покупателям предлагается пара аккупунктурных магнитных колец, которые, по словам производителя, помогают сжечь жир, активировать зоны, которые обычно не «работают» при ходьбе и подтянуть обвисшие мышцы. Так ли это — неизвестно, но некоторые пользователи отмечают, что с использованием этого средства у них стали проходить отеки и боль в ногах. Есть и такие, кто заметил изменения веса в лучшую сторону. Патчи для живота

Патчи для похудения от бренда KONGDY пользуются невероятной популярностью у клиентов Aliexpress — этот товар приобрели десятки тысяч покупателей. Набор из 10 пластырей стоит от 250 до 550 рублей. По рекомендации производителя патчи следует использовать не чаще 1 раза в день на ночь. Прикреплять пластырь можно на любую часть тела, но согласно инструкции на области поверх пупка средство действует более эффективно. В состав пластыря входят мята, смола, фитонцид, минеральный порошок, эфирные масла. Большинство купивших этот товар довольны приобретением. Некоторые покупательницы отметили положительный эффект пластыря на снижение аппетита, его приятный травянисто-мятный запах и охлаждающие свойства. Масло для сжигания жира на ногах

Как заверяет производитель, этот продукт совершенно безопасен для использования, так как имеет исключительно натуральный состав. В формулу включены экстракты корицы, можжевельника, остролиста, кипариса, базилика, лаванды, грейпфрута, розмарина и других душистых трав и растений, улучшающих микроциркуляцию крови в тканях, ускоряющих метаболизм и детоксикацию организма. Стоит масло с учетом скидки около 600 рублей, но хватает его при регулярном использовании на несколько месяцев. В отзывах к товару есть несколько историй успеха — покупатели пишут о том, что масло помогло избавиться от целлюлита и уменьшить объем в бедрах. Теперь и нам хочется попробовать!Тапочки для тренировки мышц ног Эта необычная домашняя обувь создана не для комфорта ног, а для их максимального дискомфорта. Надев эти тапочки, встать на пятку практически невозможно. Зато мышцы ног и спины находятся в постоянном напряжении, пытаясь удержать баланс. Стоит такая вещица чуть более 300 рублей — гораздо дешевле абонемента в спортзал. Как заверяют пользователи, эффект от них есть — уже через 5-10 минут ношения начинают просыпаться «спящие» мышцы икр и ягодиц. И выглядят тапочки мило и смешно — а это уже немало!Аккупунктурные серьги

Магнитных серег, работающих по принципу акупунктуры, на Aliexpress много. Но нам приглянулась именно эта модель — мало того, что вес помогает сбросить, так и выглядит очень симпатично. К серьгам прилагается инструкция, объясняющая, как правильно их нужно крепить — одну на мочку, другую в центре ушной раковины. Выглядят они минимум как хорошая бижутерия, еще и дело полезное делают, стимулируя точки, активные за похудение. А стоят всего-то рублей 80-90. Прямо сказка какая-то!Пояс с эффектом сауны

Пояс Sweet Sweat (в переводе с англ. «сладкий пот») от производителя Minoan Snake Goddess создан для любительниц активного образа жизни. Конечно, в нем и на диване полежать можно — эффект будет, но, если надеть его во время пробежки, он увеличивается в разы.Ручной массажер

Этот ручной массажер — настоящий хит Aliexpress. Он есть в продаже у нескольких продавцов, и отзывы о нем в большинстве своем положительные. Массажер надевается на кисть, силу нажатия и интенсивность движений можно регулировать самостоятельно — в отличие от аппаратных аналогов. Производитель рекомендует прибор для борьбы с целлюлитом в области живота, боков, бедер, ягодиц, рук и ног. На головке массажера расположено несколько рядов зубцов разной формы и длины, «разгонящих» кровообращение и помогающих выровнять рельеф кожи. Массаж рекомендуется проводить с использованием массажного масла (покупатели упоминают положительный эффект апельсинового). Стоит прибор вполне приемлемо — около 200 рублей. Что ж, надо пробовать!Приспособление для брюшного дыхания

Глядя на эту необычную китайскую штуковину, возникает вопрос: а чего же мы сами до такого не додумались? Все предельно просто: выдуваем воздух через пластиковую трубочку и качаем мышцы пресса, даже лежа на диване. Резиновый аппликатор, который в этот момент находится во рту, направляет струю воздуха в прибор, т.е. выдуть его иным образом у вас не получится. С помощью переключателя можно регулировать интенсивность тренировок. Выглядит все это довольно забавно, но работает на «ура». Некоторые покупатели признаются, что уже через 5-10 минут такого дыхания мышцы пресса начинают гореть (особенно в третьем режиме). Стоит прибор всего 80-90 рублей. Термопленка для обертываний

Поклонницам домашних антицеллюлитных обертываний понравится силиконовая пленка с эффектом сауны. Она достаточно плотная, и производится в нескольких размерах — есть набор для области живота, а также комплект узких полосок, которые можно использовать для бедер и ног. Крем «Сжигатель жира»

Название продукта говорит само за себя. По отзывам покупателей, крем действительно сильно печет кожу — впрочем, так работает большинство антицеллюлитных средств. По заявлению производителя, крем на 87% состоит из натуральных ингредиентов, среди которых кунжутное масло, экстракт ромашки, кофеин, камфора, экстракт черного перца и масло цедры лимона. Средство рекомендуется использовать не только для борьбы с лишним жиром в области живота, бедер и ягодиц, но в и качестве натурального мышечного релаксанта при спазмах — наносить его на 15 минут в день в течение недели. В общем, средство интересное — но консультация специалиста перед использованием обязательна.