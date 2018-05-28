Ещё
10 лучших товаров с Aliexpress для тех, кто хочет похудеть
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

10 лучших товаров с Aliexpress для тех, кто хочет похудеть 

Домашний очаг 4 часа назад
Фото: Домашний очаг
Магнитные кольца
Кто сказал, что худеть сложно и дорого? Изобретатель этого бюджетного средства для борьбы с лишним весом с вами не согласится. Всего за тридцать с небольшим рублей покупателям предлагается пара аккупунктурных магнитных колец, которые, по словам производителя, помогают сжечь жир, активировать зоны, которые обычно не «работают» при ходьбе и подтянуть обвисшие мышцы. Так ли это — неизвестно, но некоторые пользователи отмечают, что с использованием этого средства у них стали проходить отеки и боль в ногах. Есть и такие, кто заметил изменения веса в лучшую сторону. Патчи для живота
Патчи для похудения от бренда KONGDY пользуются невероятной популярностью у клиентов Aliexpress — этот товар приобрели десятки тысяч покупателей. Набор из 10 пластырей стоит от 250 до 550 рублей. По рекомендации производителя патчи следует использовать не чаще 1 раза в день на ночь. Прикреплять пластырь можно на любую часть тела, но согласно инструкции на области поверх пупка средство действует более эффективно. В состав пластыря входят мята, смола, фитонцид, минеральный порошок, эфирные масла. Большинство купивших этот товар довольны приобретением. Некоторые покупательницы отметили положительный эффект пластыря на снижение аппетита, его приятный травянисто-мятный запах и охлаждающие свойства. Масло для сжигания жира на ногах
Как заверяет производитель, этот продукт совершенно безопасен для использования, так как имеет исключительно натуральный состав. В формулу включены экстракты корицы, можжевельника, остролиста, кипариса, базилика, лаванды, грейпфрута, розмарина и других душистых трав и растений, улучшающих микроциркуляцию крови в тканях, ускоряющих метаболизм и детоксикацию организма. Стоит масло с учетом скидки около 600 рублей, но хватает его при регулярном использовании на несколько месяцев. В отзывах к товару есть несколько историй успеха — покупатели пишут о том, что масло помогло избавиться от целлюлита и уменьшить объем в бедрах. Теперь и нам хочется попробовать!Тапочки для тренировки мышц ног  Эта необычная домашняя обувь создана не для комфорта ног, а для их максимального дискомфорта. Надев эти тапочки, встать на пятку практически невозможно. Зато мышцы ног и спины находятся в постоянном напряжении, пытаясь удержать баланс. Стоит такая вещица чуть более 300 рублей — гораздо дешевле абонемента в спортзал. Как заверяют пользователи, эффект от них есть — уже через 5-10 минут ношения начинают просыпаться «спящие» мышцы икр и ягодиц. И выглядят тапочки мило и смешно — а это уже немало!Аккупунктурные серьги
Магнитных серег, работающих по принципу акупунктуры, на Aliexpress много. Но нам приглянулась именно эта модель — мало того, что вес помогает сбросить, так и выглядит очень симпатично. К серьгам прилагается инструкция, объясняющая, как правильно их нужно крепить — одну на мочку, другую в центре ушной раковины. Выглядят они минимум как хорошая бижутерия, еще и дело полезное делают, стимулируя точки, активные за похудение. А стоят всего-то рублей 80-90. Прямо сказка какая-то!Пояс с эффектом сауны
Пояс Sweet Sweat (в переводе с англ. «сладкий пот») от производителя Minoan Snake Goddess создан для любительниц активного образа жизни. Конечно, в нем и на диване полежать можно — эффект будет, но, если надеть его во время пробежки, он увеличивается в разы.Ручной массажер
Этот ручной массажер — настоящий хит Aliexpress. Он есть в продаже у нескольких продавцов, и отзывы о нем в большинстве своем положительные. Массажер надевается на кисть, силу нажатия и интенсивность движений можно регулировать самостоятельно — в отличие от аппаратных аналогов. Производитель рекомендует прибор для борьбы с целлюлитом в области живота, боков, бедер, ягодиц, рук и ног. На головке массажера расположено несколько рядов зубцов разной формы и длины, «разгонящих» кровообращение и помогающих выровнять рельеф кожи. Массаж рекомендуется проводить с использованием массажного масла (покупатели упоминают положительный эффект апельсинового). Стоит прибор вполне приемлемо — около 200 рублей. Что ж, надо пробовать!Приспособление для брюшного дыхания
Глядя на эту необычную китайскую штуковину, возникает вопрос: а чего же мы сами до такого не додумались? Все предельно просто: выдуваем воздух через пластиковую трубочку и качаем мышцы пресса, даже лежа на диване. Резиновый аппликатор, который в этот момент находится во рту, направляет струю воздуха в прибор, т.е. выдуть его иным образом у вас не получится. С помощью переключателя можно регулировать интенсивность тренировок. Выглядит все это довольно забавно, но работает на «ура». Некоторые покупатели признаются, что уже через 5-10 минут такого дыхания мышцы пресса начинают гореть (особенно в третьем режиме). Стоит прибор всего 80-90 рублей. Термопленка для обертываний
Поклонницам домашних антицеллюлитных обертываний понравится силиконовая пленка с эффектом сауны. Она достаточно плотная, и производится в нескольких размерах — есть набор для области живота, а также комплект узких полосок, которые можно использовать для бедер и ног. Крем «Сжигатель жира»
Название продукта говорит само за себя. По отзывам покупателей, крем действительно сильно печет кожу — впрочем, так работает большинство антицеллюлитных средств. По заявлению производителя, крем на 87% состоит из натуральных ингредиентов, среди которых кунжутное масло, экстракт ромашки, кофеин, камфора, экстракт черного перца и масло цедры лимона. Средство рекомендуется использовать не только для борьбы с лишним жиром в области живота, бедер и ягодиц, но в и качестве натурального мышечного релаксанта при спазмах — наносить его на 15 минут в день в течение недели. В общем, средство интересное — но консультация специалиста перед использованием обязательна.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Абрамович получил новое гражданство650
Россиян «обрадовали» бесконечной рабочей неделей69
Привычную пенсионную систему ликвидируют до конца года756
Новые страны открыли безвизовый режим для россиян55
Расходы на освещение резко вырастут130
Новости партнеров
Видео
01:40
Путин провел встречу с врио главы Якутии
Политика
01:06
В Кемерово начали массово увольняться пожарные
Происшествия
01:09
Абрамович получил новое гражданство
Ближний Восток В мире
05:18
«Ивана Грозного» показали после нападения
Общество
13:06
Ситуация с Газпромом разделила Европу на два лагеря
Экономика Статьи
01:04
Москву ждут жара, резкое похолодание и смерчи
Погода Новости Москвы
00:37
Россиян «обрадовали» бесконечной рабочей неделей
Общество Люди
00:41
Авиадебоширка отбивалась Библией от стюардесс
Происшествия
08:01
Мэр открыл Московский предпринимательский форум
Новости Москвы Недвижимость
05:17
Как накажут за телефон на ЕГЭ
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение