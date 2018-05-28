Солнечные блики на волосах: 5 способов получить желаемый эффект

Шатуш: идеальный вариант для брюнеток

Шатуш, или французское мелирование, основано на плавной растяжке цвета по длине волос. Во время окрашивания используются два-три близких оттенка, максимально приближенных к натуральному цвету. Шатуш предполагает окрашивание хаотично выбранных прядок с небольшим отступом от корней. Последнее позволяет создать естественные солнечные блики на волосах, будто вы только вернулись из отпуска, а ваши волосы просто выгорели на солнце.

Кому подходит: девушкам с темными волосами. Но если вы блондинка и очень хотите именно шатуш, будьте готовы окрасить корни в более темный оттенок — на светлых волосах эффект теряется.

Плюсы технологии:

контраст темных корней и светлых прядей визуально добавляет объем шевелюре;

не требует частого подкрашивания. Даже при слегка отросших корнях шатуш смотрится хорошо;

в отличие от балаяжа и омбре смотрится гораздо естественнее.

Омбре: подчеркиваем красоту русых волос

Омбре — это плавный переход от темного к светлому или наоборот. В результате такого окрашивания от корней и до середины длины сохраняется натуральный оттенок, после следует мягкий переход в другой цвет, который на кончиках становится максимально интенсивным. В отличие от предыдущей техники омбре имеет более четкую границу и смотрится не так натурально, как шатуш. Зато омбре — идеальный вариант для тех, кто любит эксперименты. Если светлые блики на волосах быстро наскучат, вы можете легко перекрасить их в любой другой цвет.

Кому подходит: техника создает красивые солнечные блики на русых волосах. А вот брюнеткам, мечтающим о натуральном эффекте, лучше отказаться от омбре, ведь четкая граница перехода здесь неизбежна.

Плюсы технологии:

омбре имеет около десяти вариантов окрашивания — классическое, хайлайтинг, яркое, бликующее… Вы точно найдете вариант, который подойдет именно вам;

при неудачном окрашивании можно легко сменить цвет или просто срезать кончики. В конце концов, перемены — это всегда хорошо. Да, даже такие кардинальные.

Балаяж: универсальный вариант, подходящий для всех оттенков

Слово «балаяж» с французского перводится как «мести», «смахивать». В отличие от шатуша техника предполагает горизонтальное нанесение краски по всей длине. Колорист «метет» по волосам, касаясь кончиком кисти только верхнего слоя волос, придавая им красивое свечение и легкие блики. К слову, балаяж считается одним из самых сложных «солнечных» окрашиваний, так что к выбору мастера стоит отнестись особенно тщательно.

Кому подходит: абсолютно всем. Балаяж создает эффектные блики на темных волосах, текстурирует светлые и добавляет насыщенности рыжему цвету.

Плюсы технологии:

позволяет освежить образ без кардинальных изменений;

благодаря поверхностной технике не травмирует волосы;

смотрится эффектно как на натуральных, так и на окрашенных волосах.

Брондирование: блик-акцент для шатенок и брюнеток

Бронд — это рельефный, глубокий, естественный цвет с эффектом выгоревших волос. Название появилось в результате соединения двух слов: «brown» и «blond», а техника подразумевает плавный переход между этими двумя тонами. В результате процедуры получается шатенка с эффектом выгоревших волос, которые имеют разные оттенки: карамельный, холодный перламутровый, медовый, янтарный, пшеничный и даже красный или мерцающий медный. Золотое правило брондирования: разница между самым темным и самым светлым оттенками не должна превышать трех тонов. Мы должны получить именно легкие блики и переливы, если пряди сильно выделяются на фоне основного цвета, значит пора менять мастера.

Кому подходит: преимущественно брюнеткам и шатенкам. Светловолосым придется создавать темную основу и окрашивать не только корни, но и волосы по всей длине.

Плюсы технологии:

благодаря окрашиванию по всей длине бронд дает максимально натуральный эффект выгоревших волос;

сочетание двух контрастных оттенков создает красивую текстуру и придает волосам визуальный объем.

Тигровый глаз: поцелуи солнца для темно-русых волос

Тигровое окрашивание — новый тренд hair-колористики, получивший свое название по аналогии с полудрагоценным камнем тигровый глаз, в котором на коричневом фоне чередуются полоски охры различной интенсивности. Появившись совсем недавно, оно уже вытесняет все вышеупомянутые методики. По тегу #tigereye можно найти сотни тысяч фотографий красоток, решившихся на новый тренд. Что касается методики, то она подразумевает создание светло-карамельных бликов на темной основе. В результате окрашивания на волосах появляется плавный переход от шоколадных к янтарным тонам.

Кому подходит: tiger eye — привилегия исключительно брюнеток и шатенок, а также обладательниц темно-русых волос.

Плюсы технологии:

окрашенные в карамельные оттенки пряди выглядят объемными и воздушными;

tiger eye создает глянцевый блик, благодаря которому волосы обретают здоровый блеск, а локоны выглядят упругими и эластичными;

правильное сочетание оттенков поможет придать лицу свежий вид.