Избавляемся от целлюлита быстро и эффективно

Целлюлит — это определенные изменения, которые происходят в структуре подкожной клетчатки, проблема чаще всего встречается у тех женщин, которые страдают от лишнего веса.

К наиболее проблемным зонам можно отнести такие участки, как ноги, ягодицы и область бедер. Но стоит заметить, что проблема возникает не только у полных женщин, но и у стройных девушек. Мы разберем несколько способов, как избавиться от целлюлита на таких проблемных областях, как ноги и попа. Здесь будут описаны методы, которые можно успешно использовать в домашних условиях.

Существует масса способов, которые позволяют избавиться от целлюлита на проблемных зонах, это говорит о том, что с проблемой можно и нужно бороться, и сделать это можно даже в домашних условиях. Если же начать борьбу с апельсиновой коркой, а затем забросить работу над своим телом, то очень скоро проблема снова вернется на проблемные зоны.

yandex_ad_1 Именно поэтому так важно выполнять процедуры и упражнения ежедневно, и в течение определенного времени.

Что такое целлюлит

Перед тем как начать борьбу с целлюлитом, следует выяснить, что значит это название. В подкожном слое у каждого человека имеются жировые клетки, если же обменные процессы в организме изменяются, это приводит к тому, что жировые клетки начинают увеличиваться в размерах. Именно из-за этого на поверхности кожи начинают возникать небольшие неровности.

Это состояние кожи и называется целлюлитом, с этой проблемой обязательно следует бороться, и проще всего сделать это на начальной стадии.

Специалисты отмечают четыре разные стадии развития апельсиновой корки:

Стадия первая. Здесь не наблюдается никаких изменений кожи, но при этом в организме уже произошел застой лимфатической жидкости, что привело к нарушениям в липидном обмене.

Стадия вторая. На этом этапе жидкость постепенно давит, что приводит к увеличению жировых клеток в объеме. Здесь снижается поступление необходимого кислорода в ткани, а сама ткань становится более плотной. Достаточно будет слегка сжать кожу, и можно увидеть «апельсиновую корку».

Стадия третья. Так как в клетки не поступает кислород, на коже возникает сотообразная сеточка. В лежачем состоянии проблема незаметна, также целлюлит не виден под одеждой. Если же рассмотреть проблемные зоны перед зеркалом более внимательно, то можно заметить появление неровностей.

Стадия четвертая. На коже появляются довольно заметные ямки и бугры, кожные покровы меняют свой оттенок, в некоторых местах кожа становится синюшного цвета. При значительно запущенной проблеме, в некоторых участках можно ощущать холод. Если слегка защипнуть кожу, возникает сильная боль.

Очень важно узнать о том, как избавиться от целлюлита на ногах и попе на ранней стадии, в этот период бороться с проблемой в домашних условиях проще всего. Первая и вторая стадия устраняется быстро и без проблем.

Основные причины

Главная причина появления апельсиновой корки заключается в том, что у женщин в организме заметно замедляется обменный процесс веществ. Также развивается нарушение липидного обмена и кровотока, что сказывается на жировых тканях. Но, кроме, основных причин, есть и побочные, о которых стоит рассказать.

К дополнительным причинам можно отнести:

изменения возрастного характера;

недостаток физических нагрузок;

сидячий образ жизни;

наследственный фактор;

наличие избыточного веса (лишние килограммы могут привести к образованию целлюлита);

злоупотребление загаром (ультрафиолет, влияя на кожу, оказывает на нее негативное действие, так как снижает ее эластичность и упругость);

курение или злоупотребление алкоголем (токсины начинают накапливаться в тканях, провоцируя развитие целлюлита);

недостаток жидкости в организме (нехватка воды приводит к замедлению процессов обмена в организме);

изменения гормонального фона (в организме повышается эстроген, что заметно ухудшает состояние кожи);

неправильное питание, употребление жирной и вредной пищи.

yandex_ad_2 Стоит дать небольшой совет тем, кто хочет быстро избавиться от проблемы. На самом деле в короткие сроки устранить целлюлит не получится, особенно если использовать только крема и специальные средства.

Придется много работать над своим телом, особенно в том случае, если проблема перешла в третью или четвертую стадию.

Средства для наружного применения: кремы, лосьоны, скрабы

Если женщина ищет наиболее действенные способы, как избавиться от целлюлита на ногах и попе, ей следует рассмотреть различные крема и лосьоны, которые можно применять в домашних условиях. Эти средства быстро и эффективно воздействуют на жировые клетки, но стоит учесть, что лосьон не поможет, если применять его без других комплексных процедур.

Сегодня в магазинах продаются специальные масла, а также крема и гели для устранения проблемы. Все эти продукты имеют жиросжигающее и согревающее действие, в их составе может присутствовать перец, кофе и лекарственные травы.

Цена на препараты против целлюлита достаточно высока, в отличии от обычных кремов, которые помогают увлажнить кожу, при этом эффект от косметического средства есть далеко не всегда. Но эффективность средства будет раскрыта полностью только в том случае, если применять продукт ежедневно в течение указанного времени. Кроме того, следует правильно использовать средство.

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Какое бы средство не было куплено для борьбы с проблемой, женщине следует использовать его не менее одного месяца, так как за пару недель полностью устранить апельсиновую корку, даже на ранней стадии, невозможно.

Правила эффективного применения:

Регулярность. Если необходимо избавиться от целлюлита, то средство применяется один или два раза в день, в зависимости от рекомендаций на упаковке. Важно избегать перерывов в применении средств.

Подготовка кожного покрова. Каждое косметическое средство следует наносить на кожу только после полноценного очищения.

Температура средства. Важно хорошо согреть лосьон или крем, для этого средство наносят на ладони и прогревают, слегка растирая. Только после этого крем наносится на кожу.

Активность. Просто нанести средство на кожу будет мало, специалисты рекомендуют произвести легкий массаж, который будет длиться около трех минут, этого достаточно, чтобы крем хорошо впитался.

Эффективность применяемого средства зависит от фирмы производителя. Стоит учесть, что такие средства оказывают положительный эффект только на начальной стадии проблемы. Четвертая стадия не поддается лечению такими лосьонами и кремами.

Использование обертывании

Такая процедура очень эффективна при целлюлите любой стадии, так как используемое средство будет активно воздействовать на проблемные участки. При обертывании создается эффект сауны, в итоге лишний жир очень быстро начинает сжигаться, тем самым устраняется главная проблема. В составе средств содержатся полезные компоненты, которые проникают в клетки и активизируют обменные процессы.

Если девушка сможет правильно сочетать обертывания, использование кремов, а также специальные упражнения и правильно подобранное питание, то первые результаты, будут заметны уже спустя десять процедур.

Есть несколько наиболее эффективных рецептов, по которым производят обертывание. К ним следует отнести:

Кофейные обертывания. В составе кофе содержится кофеин, который оказывает стимулирующее действие на клетки, а также эпителий. Такие обертывания помогают ускорить вывод токсичных веществ, разглаживает кожу и делает растяжки менее заметными. Чтобы приготовить средство, следует смешать кофейную гущу с маслом из оливок, а затем нанести плотным слоем на проблемные зоны.

Обертывания с помощью глины. Для этого следует применять белую или голубую глину, так как эти продукты обладают хорошей эффективностью при сжигании жира. Глина дополнительно стимулирует работу поверхностных сосудов, а также улучшает внешний вид кожи. Можно к глине добавить немного меда или эфирных масел, это даст хороший результат.

Обертывания с помощью шоколада. Процедура помогает быстро избавиться от целлюлита. Но стоит учесть, что для такого обертывания следует использовать горький шоколад высокого качества, лучше без добавления сахара.

Одни обертывания не могут устранить проблему быстро, поэтому, если девушка ищет способ, как избавиться от целлюлита на ногах и попе, следует выполнять специальные упражнения в домашних условиях. Наиболее эффективно себя показывают прыжки на скакалке, а также другие упражнения на ноги.