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Рецепты здоровья: крапива для укрепления волос
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Рецепты здоровья: крапива для укрепления волос 

7dach.ru 17 минут назад
Фото: 7dach.ru
Полезные свойства крапивы широко известны. А поскольку это растение растет повсеместно и доступно каждому дачнику, стоит, пожалуй, уделить ему побольше внимания. Мы уже говорили об использовании крапивы при аллергии, на этот раз речь пойдет о красоте. Ведь крапива двудомная — эффективное средство для здоровья и красоты волос.
Крапива — проверенное средство для укрепления волос
Обратите внимание: традиционно это растение заготавливают во время цветения, но некоторые препараты предполагают использование свежей (майской) крапивы. В рецепте этот нюанс, как правило, оговаривается — просто будьте внимательны.
Отвар майской крапивы для укрепления волос
100 г свежих измельченных листьев крапивы залить 1 л горячей воды, довести до кипения, кипятить на медленном огне 15-20 минут, остудить и использовать для ополаскивания волос после каждого мытья. Это простое средство хорошо укрепляет волосы и предотвращает их выпадение.
Лечебный лосьон из крапивы и настурции от выпадения волос
100 г свежих измельченных листьев крапивы и 100 г измельченной настурции большой (листья, цветки, семена) смешать и залить 0,5 л спирта. Настаивать в темном месте при комнатной температуре в течение двух недель, процедить. При сильном выпадении волос ежедневно перед сном втирать лосьон в кожу головы.
Отвар листьев крапивы для мытья волос
100 г измельченных листьев крапивы (можно использовать как свежее, так и сухое сырье) залить 0,5 л воды и 0,5 л уксуса (7%). Перемешать, довести до кипения, кипятить на слабом огне в течение получаса, процедить. Мыть голову этим отваром 2-3 раза в неделю по вечерам, перед сном. Мыло и шампунь не использовать! Средство применяется при перхоти и выпадении волос.
Настой крапивы для ослабленных волос
1 ст.ложку измельченных сухих листьев крапивы залить 1 стаканом кипятка, настаивать под крышкой в течение 1-1,5 часов, процедить. После мытья головы втирать настой в кожу головы и смачивать им волосы, не вытирая их после этого. Процедуру проводить 1-2 раза в неделю в течение 4-6 месяцев. Настой эффективен также против перхоти.
Отвар крапивы и мать-и-мачехи от перхоти и выпадения волос
Смешать измельченные листья крапивы и мать-и-мачехи, взятые в равных долях (можно использовать как свежее, так и сухое сырье). 6 ст.ложек смеси залить 1 л воды, довести до кипения, кипятить на слабом огне в течение 15-20 минут, процедить. Мыть голову этим отваром 2-3 раза в неделю. Возможно, вам также будут интересны публикации?
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