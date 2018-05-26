Кэтти Перри опять сменила цвет волос. Угадай на какой?

Кэтти Перри не боится экспериментировать над своей внешностью, а точнее над цветом волос. Звезда уже успела побывать в розовом оттенке, пепельной блондинкой, ярко-синей и даже с разноцветными локонами. На этом певица решила не останавливаться!

В своем-аккаунте Кэтти поделилась новой прической: короткая стрижка в фиолетовом оттенке. Над экспериментом трудился известный визажист Рик Генри, который рассказал, что такое перевоплощение заняло всего минут. Необходимо иметь оттеночную маску Joico и через пару минут ваш цвет волос превратиться в розовый, голубой или зеленый.

А ты готов к таким переменам?