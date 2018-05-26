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Кэти Перри покрасила волосы всего за 10 минут. Как такое возможно?
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Кэти Перри покрасила волосы всего за 10 минут. Как такое возможно? 

Peopletalk 6 часов назад
Фото: Peopletalk
Кэти Перри (33) любит экспериментировать с цветом волос, и яркие цвета давно стали ее визитной карточкой. Мы уже видели Кэти с розовыми, голубыми, насыщенно синими и даже разноцветными локонами (видимо, звезда не смогла определиться).
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В этот раз Кэти остановилась на фиолетовом оттенке. Ее колорист Рик Генри рассказал, что hair-перевоплощение заняло 10 минут.
Для этого он использовал тонирующую маску с интенсивным фиолетовым пигментом Joico Color Butter. После нанесения ее нужно оставить всего на 10 минут, а затем смыть. Яркий пигмент сохраняется на волосах до 10 смываний.
Кстати, эта маска содержит увлажняющую формулу, которая предназначена для укрепления и восстановления волос. Так что можешь не бояться, что твои волосы пострадают от таких ярких бьюти-экспериментов.
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/keti-perri-pokrasila-volosy-vsego-za-10-minut-kak-takoe-vozmozhno/
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