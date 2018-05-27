«Наконец-то хохолок убрал!»: Дмитрий Тарасов сменил прическу

Футболисты, как правило, много времени уделяют уходу за собой, в частности выбирают замысловатые прически. Член футбольного клуба «Локомотив» Дмитрий Тарасов решил избавиться от локонов, которые ранее украшали его голову, и сделал короткую стрижку. Поклонники обсуждают изменения во внешности бывшего мужа телезвезды Ольги Бузовой.

К радости фанатов и разочарованию хейтеров, которые любили критиковать прически футболиста Дмитрия Тарасова, он остриг волосы и продемонстрировал результат работы мастера на своей странице в Инстаграме. 31-летний мужчина непривычно выглядит в новом образе, ведь ранее он делал разные прически, сейчас же у него короткая стрижка. Экс-супруг ведущей «Дома-2» Ольги Бузовой, похоже и сам не определился, нравится ли ему преображение: «Убить стилиста? Или дать премию?»

Новые снимки спортсмена набрали десятки тысяч «лайков», но в целом мнения подписчиков разделились. Одни посчитали, что ему с короткими волосами стало намного лучше, другие же уверены, что раньше он был краше: «На мужика стал похож, а не на пацана!» «Казнить нельзя помиловать — запятую где хочешь, там и ставь». «С прической было лучше». «Намного лучше стало».

«Наконец луковку подстриг». «К сожалению, мужчину мужчиной делает не прическа» «Интересно, почему в вас влюблено столько девушек? Вы неплохой… Но что именно так цепляет?» «Наконец-то хохолок убрал!» Прическа Тарасова ранее была другой. В период союза с Ольгой Бузовой он предпочитал удлиненные волосы. В последнее время в жизни футболиста многое изменилось — он женился на модели Анастасии Костенко и сейчас готовится к рождению ребенка, который станет для него вторым. Дмитрий также воспитывает дочку от первого брака со спортсменкой Оксаной Пономаренко . Фанаты считают, что смена семейного статуса повлияла на желание мужчины преобразиться внешне.

Если образ Тарасова многим нравится, то его беременную жену считают недостаточно стильной. Злопыхатели указали на то, что красавица одевается не по статусу и посоветовали обратиться за помощью профессионального стилиста.