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Современные свадебные прически с украшениями. Бери на заметку!
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Современные свадебные прически с украшениями. Бери на заметку! 

Peopletalk 5 часов назад
Фото: Peopletalk
Наконец-то стилисты перестали делать жуткие начесы и вплетать в волосы сотни цветов. Прически-клумбы и гигантские объемы остались в прошлом. Сегодня даже свадебные укладки выглядят естественно и немного небрежно. Хотя от цветов и украшений совсем отказываться не стоит — просто используй их по минимуму, пары веточек или одной едва заметной заколки будет достаточно. Смотри, какие красивые свадебные укладки с украшениями можно сделать.
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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/sovremennye-svadebnye-pricheski-s-ukrasheniyami-beri-na-zametku/
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