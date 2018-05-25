Современные свадебные прически с украшениями. Бери на заметку!

Наконец-то стилисты перестали делать жуткие начесы и вплетать в волосы сотни цветов. Прически-клумбы и гигантские объемы остались в прошлом. Сегодня даже свадебные укладки выглядят естественно и немного небрежно. Хотя от цветов и украшений совсем отказываться не стоит — просто используй их по минимуму, пары веточек или одной едва заметной заколки будет достаточно. Смотри, какие красивые свадебные укладки с украшениями можно сделать.

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