Ещё
Какие прически вредят здоровью
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Какие прически вредят здоровью 

Умная 31 минуту назад
Фото: Умная
Не так давно Техасский университет провел небольшое исследование и определил с его помощью самые вредные женские прически. Один из специалистов этого заведения, Жозефина Кинтанилья-Даек заявила, что нет ничего хуже, чем туго заплетенные косы и любимые многими модницами «конские хвосты».
Чем плох конский хвост
Высоко поднятые на затылок и туго перевязанные резинкой волосы являются причиной частых головных болей. Из-за того, что локоны стянуты и постоянно пребывают в одном и том же положении, нарушается микроциркуляция крови в коже головы. Это ухудшает кровоснабжение коры головного мозга, что и приводит к затяжным мигреням.
Аналогичный эффект производят и туго заплетенные косы. Очень вредной для здоровья также является прическа с уложенными над головой в корону одной или несколькими косичками. Особенно, если у девушки от природы длинные и очень густые волосы. Вся эта масса при длительном ношении давит на голову и приводит к головным болям, рассеянности и нервозности.
Помимо нагрузки на голову, перечисленные прически ухудшают состояние самих локонов. Из-за стянутости и застойных явлений волосяные луковицы испытывают дефицит кислорода и питательных веществ. В итоге шевелюра начинает медленно, но уверенно редеть.
Что полезно для волос
Доктор Китанилья-Даек посоветовала дамам реже делать такие прически и чаще устраивать для своей шевелюры «разгрузочные дни». В это время стоит ходить с распущенными волосами и не применять средства для укладки. Специалисты также советуют как можно реже пользоваться металлическими заколками и зажимами. Они травмируют и ломают волоски.
Для густоты и красоты волос полезно регулярное мытье мягкими моющими средствами без силикона и парабенов. Не стоит заплетать на ночь косы. Кожа головы, как и все тело, должна во сне отдыхать и восстанавливаться.
Очень полезно спать на шелковых наволочках. Они не только гигиеничны и приятны для кожи, но еще и способствуют гладкости волос. После такого ночного релакса локонам не понадобятся никакие утюжки. Они и так будут блестящими и шелковистыми.
Сообщение Какие прически вредят здоровью появились сначала на Умная.
Умная: последние новости
Что нужно знать при выборе бровиста Одна бровь лучше, чем две: как менялась мода на брови Вода из крана: как она вредит коже
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин анонсировал важные перемены262
Путин назвал условия транзита газа через Украину77
Нападение на РФ из-за MH17 вызвало дежавю у Лаврова378
Московские налоги раздадут регионам34
Путин назвал Шохина укравшим у него реплику бандитом17
Видео
21:50
Путин анонсировал важные перемены
Экономика
00:18
«Не ожидали такого зверства»: подробности расправы в Якутии
Происшествия
00:44
Путин назвал Шохина укравшим у него реплику бандитом
Политика
00:36
Порошенко на тепловозе открыл тоннель в Европу
Украина В мире
00:30
Крупная рептилия свалилась на дворника в детсаду
Происшествия Новости Москвы
01:00
Бортпроводник пустился в пляс в салоне лайнера
Общество
01:40
В Москве «припарковали» корабль Хана Соло
Новости Москвы
00:44
Валуев потаскал мешки в фильме про Крымский мост
Общество
01:27
Штурм квартиры художника-убийцы попал на видео
Происшествия Недвижимость
04:41
Россию официально обвинили в крушении MH17
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение