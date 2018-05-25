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Какие брови — самые модные?
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Какие брови — самые модные? 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
Тема бровей, кажется, за последние годы не отпускает ни одного бьютиголика — и без консультации визажистов нам, видимо, не обойтись. «Я за максимальную естественность! Четко очерченные брови, как ни крути, уже в прошлом, — говорит Наталья Разгуляева из Brow Bar Moscow. — Так что обязательно обзаведитесь хорошим прозрачным или оттеночным гелем: слегка зачешите волоски на— верх, придавая им дополнительный объем». С Натальей согласен и визажист Юрий Ананов: главным трендом сезона он называет boyfriend brows. «Ну да, как jeans, только brows! — смеется визажист. — Ухоженные, но при этом натуральные брови — главный залог успеха».
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