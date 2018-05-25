Бьюти чек-лист: чем заняться на выходных

Выходные — это возможность сделать все, на что не хватает времени в будние дни. Именно поэтому воскресенье становится самой тяжелой частью недели. Чтобы не перегружать график, я составила список быстрых процедур, которые помогут сохранить красоту, восстановить тело и снять стресс, а также сэкономить ценное время на следующей неделе.

Чтобы увлажнить волосы и стимулировать выработку кератина, попробуй маску из горячего масла. Для этого налей оливковое масло в чашку и слегка подогрей его в течение 60 секунд в микроволновой печи, а затем нанеси на волосы. Держи теплую маску 15 минут, а после тщательно промой волосы шампунем.

Проверь, чтобы кожа на ногах оставалась мягкой, особенно уделяя внимание местам, которые склонны к образованию мозолей. Используй обычное распаривание в тазике, а если хочется разнообразия — добавь немного пены, соли для ванн или даже бомбочку из Лаша. Не лишним будет также использовать скраб с мелкими частицами для лучшего отшелушивания.

Ты почувствуешь себя гораздо лучше, когда вспомнишь, что у тебя уже есть в шкафу из одежды, а также что может понадобиться. Если находишь вещи, которые ты не носишь, или они тебе не подходят — отдавай через специальные сервисы.

Танцуй на протяжении всего дня, даже когда просто переходишь из комнаты в комнату — это поможет твоему кровообращению, а также наполнит энергией и приятными эмоциями.

Очисти свои украшения, используя мыльную воду или нашатырный спирт. В случае серьезного потемнения серебра или золота — пробуй пищевую соду.

Сделай фруктовую воду: для этого нарежь несколько любимых продуктов, сложи их в кувшин и залей водой. Дай этому настояться пару часов и ты получишь питательный и освежающий напиток, который поможет твоей коже оставаться гладкой и светящейся.

Очисти кисти для макияжа и косметичку, используя как мицеллярную воду, так и обычную. Проверь, не истекли ли сроки годности у любимых продуктов, не нарушилась ли их упаковка, а также удостоверься, что любимые тени не рассыпались по всей сумке.

Разложи коврик для йоги и попробуй несколько простых асан, а также легкую растяжку. Ты почувствуешь себя гораздо спокойнее, повлияешь на кровообращение во всем теле, а также защитишь связки от разрывов и повреждений.

Проверь, что у тебя есть праймер для губ или гигиеническая помада. Повышенные температуры приводят к тому, что губная помада легко тает и может слегка мазаться. Для долгого сохранения цвета используй предварительное покрытие.

Добавь средства с антиоксидантами, ведь летом стоит внимательнее относиться к ультрафиолетовому излучению. Выбирай сыворотки с витаминами C и E или другими антиоксидантами, которые помогают минимизировать ущерб, наносимый солнцем.

Если ты еще не поменяла тушь после сезона цветения — самое время сделать это сейчас. Не стесняйся экспериментировать и попробуй необычные оттенки, например, вместо базового черного используй темно-фиолетовый для придания глазам выразительности.

Побалуй себя массажем, чтобы расслабить мышцы спины и улучшить осанку. Не забудь добавить к крему любимое эфирное масло, а также не пренебрегай горячим душем.

Проверь оттенок тонального крема, ведь, возможно, с постепенным приобретением загара тебе понадобится оттенок потемнее.

Продумай меню на неделю с учетом появления сезонных продуктов. Добавляй в свою диету больше овощей и листовой зелени — эти продукты помогут улучшить процесс обновления кожи, а также уменьшить воспаления любых типов.

Сделай лимфатический дренаж — глубокий массаж ног с помощью специальной щетки. Это поможет правильной циркуляции крови в проблемных зонах, стимулирует обмен веществ и общий иммунный отклик в организме.