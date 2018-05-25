7 проблем твоего тела и как с ними бороться

Мы надеемся, что ты всегда стараешься выглядеть хорошо, и иногда пытаемся тебе в этом помочь. Ты наверняка следишь за своей гигиеной, тщательно подбираешь одежду и занимаешься спортом. И все это делает тебя привлекательным в глазах женщин. Но есть вещи, которые скрыты за фасадом твоего имиджа и бесконтрольно наносят вред твоей привлекательности. Избавиться от них невозможно, поскольку причина их появления заложена природой. А вот устранить последствия — легко!

1. Чрезмерное потоотделение

Потеют все: процесс этот совершенно естественный. Но одно дело — потеть в спортзале, где это абсолютно оправдано, и там ты вряд ли в первую очередь думаешь о своей привлекательности (вспомни хотя бы свое лицо, когда делаешь становую тягу). Другое дело, когда люди потеют вне зависимости от температуры или напряжения: в офисе или во время отдыха. Чрезмерное потоотделение встречается не у каждого, тем не менее это известная проблема, которая в медицине имеет термин «гипергидроз». Антиперспиранты являются поверхностным способом решения проблемы. Чтобы устранить ее окончательно, следует обратиться к врачу. Зачастую причина подобного заболевания заложена в нарушениях образа жизни и рациона.

2. Неприятный запах изо рта По очевидным причинам ты должен следить за свежестью своего дыхания. Факторами неприятного запаха изо рта являются пища, сигареты, плохая гигиена зубов или болезнь внутренних органов. Чтобы избавиться от этого недостатка, ты должен выявить причину его появления. Тем не менее есть много простых способов поддерживать свежее дыхание: не пренебрегай правилами чистки зубов (кстати, язык тоже не мешало бы чистить), регулярно навещай стоматолога и избавься, наконец, от вредных привычек. Для временного эффекта поддерживай влажность ротовой полости: пей больше воды или используй жевательную резинку, чтобы стимулировать выработку слюны.

3. Перхоть

Ничто так не портит вид твоего черного костюма, как белая россыпь омертвевших участков кожи на плече. Перхоть может появится по разным причинам: сухая кожа головы, себорейный дерматит или недостаточная гигиена волос. Есть множество шампуней, которые используются именно для борьбы с перхотью. Но если ты предпочитаешь естественные средства, то можешь попробовать масло чайного дерева, пищевую соду, яблочный уксус или лимонный сок.

4. Вросшие волосы

После бритья происходит закупоривание волосяных воронок, после чего волос может изменить направление роста. Из-за этого он врастает в кожу, и в результате на твоем лице появляются покраснения или гнойные пузыри, которые нарушают эстетический вид. Поскольку это чаще происходит с грубой и сухой кожей, то для профилактики лучше использовать увлажняющие лосьоны, а перед бритьем тщательно пропаривать лицо горячей водой. А когда соберешься избавиться от вросшего волоса, обязательно увлажни и продезинфицируй соответствующую область.

5. Запах ног Нравится тебе или нет, но ноги потеют и могут подорвать твою репутацию джентльмена, стоит тебе разуться на людях. Чтобы этого не произошло, есть неизменные правила личной гигиены: часто меняй носки, избегай синтетических тканей, носи качественную обувь (желательно из кожи) и используй антиперспирант. Для более тяжелых случаев врачи назначают специальные препараты для внутреннего применения.

6. Храп

Если это не способ избавиться от девушки после первой совместной ночи, то храп — твой злейший враг. Если на него жалуется твоя подруга, а вместе с ней соседи тремя этажами выше, то постарайся не засыпать на спине: эта поза более всего благоволит храпу. Избегай обезвоживания и употребления алкоголя за 4-5 часов до сна. Забитый нос также способствует храпу, поэтому прочисти его, перед тем как лечь спать. Нередко причиной храпа является лишний вес, и если это твой случай, то сам знаешь, что нужно делать.

7. Раздражение после бритья

Иногда результатом бритья становится не только гладкий подбородок, но и зудящее покраснение на коже. Это происходит из-за использования тупых лезвий, неподходящих средств для бритья или повышенной чувствительности кожи. Чтобы не допустить появление раздражения, используй подходящие лосьоны либо можешь наносить на кожу холодный компресс с добавлением яблочного уксуса. Также могут помочь паста из аспирина и теплой воды, крем алоэ вера, влажные пакетики черного чая или раствор масла чайного дерева, перемешанного с водой. 10 простых способов быть привлекательным