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Что плетут звезды: 30 вариантов кос, о которых вы не знали
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Что плетут звезды: 30 вариантов кос, о которых вы не знали 

BeautyHack.ru 28 минут назад
Фото: BeautyHack.ru
Косы с цветами и лентами, небрежные плетения и «рыбьи хвосты». Звезды показывают самые актуальные прически сезона, а стилист Аня Порткова (@annaportkova) объясняет, как косами можно скорректировать форму лица.
Сейчас актуальны необычные небрежные косы, «рыбьи хвосты», плетения, больше напоминающие узлы.
На фотоотчетах с фестиваля Coachella четко прослеживается еще один тренд: две или больше кос в одной прическе. Причем, если раньше их объединяли по длине, то сейчас, наоборот, разделяют, заплетая наружу. Такие причёски здорово выглядят в сочетании с ярким окрашиванием.
Чтобы коса не расплеталась, закрепляйте ее невидимками у основания и на финише наносите лак средней фиксации.
Косами можно визуально откорректировать форму лица. Если хотите более вытянутый овал, делайте вертикальные плетения и избегайте объемных кос в теменной зоне. Я всегда советую не менять причёской форму черепа и стремиться к овалу. Если лицо круглое, можно выпустить пару прядей у лица и сделать косу более небрежной.
Смело вплетайте в причёску ленты, украшения, шипы — сейчас это супер актуально! Главное, не лениться тренироваться, начиная с простых колосков.
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Фото: Getty Image, Instagram
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