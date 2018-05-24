Стильная укладка на выпускной: 4 свежие идеи!

Согласись, выбор укладки для выпускного бала — дело ответственное. Какую прическу сделать, чтобы выглядеть одновременно стильно и красиво?

Укладка с декором

все слайды

Украшения для волос могут быть разными, повтори, например, укладку австралийкой актрисы Кэтрин Лэнгфорд с «Золотого глобуса — 2018». Для выхода в свет она выбрала прическу-волну с зачесом на один бок и украсила ее клипсами-звездами. Или используй бант в качестве декора, как это сделала Сэди Синк. Казалось бы, она просто завязала хвост, но черная лента добавила ему шика! «Не нужно бояться аксессуаров для волос! Маленькие диадемы, живые цветы, броши и заколки отлично дополнят образ, — советует Наталья Сорокина , ведущий стилист по волосам сети салонов Ma&Mi. — Главное — знать меру и не собирать у себя „цветник“ на голове».

Растрепанная коса

все слайды

Высокий пучок

все слайды

«Если наряд не подразумевает плетений (скажем, ты выбрала платье со строгим силуэтом), то можно сделать стильный пучок», — отмечает Наталья Сорокина.

Укладка с мокрым эффектом

все слайды

Для тех, кто следит за трендами, подойдут не совсем обычные укладки, например с глянцевыми зализанными волосами. «Вполне можно выбрать прически с зачесом назад с мокрым эффектом, как на последнем показе Jason Wu», — подчеркивает Наталья Сорокина.

Как не надо укладывать волосы на выпускной!

все слайды

Учти, сейчас в моде естественные, немного потрепанные прически. Поэтому лучше откажись от «залаченных» укладок и локонов, которые смотрятся абсолютно неестественно и неподвижно, и к тому же сильно старят!

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/stilnaya-ukladka-na-vypusknoj-4-svezhie-idei/