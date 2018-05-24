Стильная укладка на выпускной: 4 свежие идеи! 

Согласись, выбор укладки для выпускного бала — дело ответственное. Какую прическу сделать, чтобы выглядеть одновременно стильно и красиво?
Укладка с декором
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Украшения для волос могут быть разными, повтори, например, укладку австралийкой актрисы Кэтрин Лэнгфорд с «Золотого глобуса — 2018». Для выхода в свет она выбрала прическу-волну с зачесом на один бок и украсила ее клипсами-звездами. Или используй бант в качестве декора, как это сделала Сэди Синк. Казалось бы, она просто завязала хвост, но черная лента добавила ему шика! «Не нужно бояться аксессуаров для волос! Маленькие диадемы, живые цветы, броши и заколки отлично дополнят образ, — советует Наталья Сорокина, ведущий стилист по волосам сети салонов Ma&Mi. — Главное — знать меру и не собирать у себя „цветник“ на голове».
Растрепанная коса
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«Обрати внимание на прически с косами. Во-первых, такая укладка в растрепанном варианте будет выглядеть еще лучше, а во-вторых, косы не нуждаются в коррекции!» — советует Наталья Сорокина, ведущий стилист по волосам сети салонов Ma&Mi. В качестве примера для подражания подойдут небрежные косы от Крисси Тейген (32), Джоан Смоллс (29), Хейли Болдуин (21), Эммы Уотсон (28) и Евы Лонгории (43).
Высокий пучок
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«Если наряд не подразумевает плетений (скажем, ты выбрала платье со строгим силуэтом), то можно сделать стильный пучок», — отмечает Наталья Сорокина.
Укладка с мокрым эффектом
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Для тех, кто следит за трендами, подойдут не совсем обычные укладки, например с глянцевыми зализанными волосами. «Вполне можно выбрать прически с зачесом назад с мокрым эффектом, как на последнем показе Jason Wu», — подчеркивает Наталья Сорокина.
Как не надо укладывать волосы на выпускной!
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Учти, сейчас в моде естественные, немного потрепанные прически. Поэтому лучше откажись от «залаченных» укладок и локонов, которые смотрятся абсолютно неестественно и неподвижно, и к тому же сильно старят!
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/stilnaya-ukladka-na-vypusknoj-4-svezhie-idei/