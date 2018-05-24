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Анна Нетребко доказала, что наращенные волосы могут выглядеть естественно
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Анна Нетребко доказала, что наращенные волосы могут выглядеть естественно 

Лиза 1 час назад
Фото: Лиза
@anna_netrebko_yusi_tiagoАнна Нетребко доказала, что наращенные волосы могут выглядеть естественноОперная певица Анна Нетребко (46) часто делится с поклонниками кадрами бэкстейджа. Артистка показывает процесс репетиций и примерок сценических костюмов. Вчера Нетребко опубликовала снимок, который вызвал неподдельный интерес у многочисленных поклонников. Дива показала как выглядит перед выходом на сцену — в платье, прозрачных перчатках (от российского дизайнера Ульяны Сергиенко) и с роскошной копной волос. Длина последних навела на подозрения, что они не свои. Одна из подписчиц поинтересовалась: «Еще вчера волосы были гораздо короче. Анна, как вам это удалось?». Певица не стала скрывать, что волосы наращенные.
Публикация от @anna_netrebko_yusi_tiago 23 Май 2018 в 5:45 PDT  Фолловеры пришли к выводу, что такая длина к лицу Нетребко, и волосы выглядят очень естественно: «Обычно наращенные выглядят дешево! А у вас очень качественная работа! Потрясающе!», «Анна, с такой длиной еще интересней выглядите! Супер!», «Вы наша дива и красавица! Гордость страны! Платье царское!». Читатели микроблога оперной певицы отметили также, что Анна Нетребко всегда отвечает на их комментарии и демонстрирует позитивное отношение к жизни. Как ей это удается? Нетребко не заставила ждать с ответом: «Никогда не стоит плакать по тому чего уже нет, а научиться находить преимущества в том что есть — это залог счастья и душевного спокойствия!». Не поспоришь. Читай также: Анна Нетребко показала, как скрыть лишний вес одеждой летом.
Публикация от @anna_netrebko_yusi_tiago 23 Май 2018 в 5:49 PDT
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