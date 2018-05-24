Свотчи: 15 лучших средств для бровей на лето

Карандаши с грифелем, которые созданы именно для ваших бровей, туши с идеальной щеточкой для растушевки, с восковыми текстурами и водостойкими формулами, — редакторы BeautyHack выбрали лучшие средства, которые пройдут испытания жарой, морским бризом и переживут вечеринку у бассейна.

Карандаш для бровей Brow Beater Microfine Brow Pencil and Brush, Warm Brown, Urban Decay

Если природа не наградила вас пышными и густыми бровями, не расстраивайтесь — карандаш Urban Decay сделает это за нее. Средство идеально для девушек, кому нужно заполнять «пробелы», ­— тонкий грифель прорисует отдельные волоски так, чтобы они выглядели естественно.

Хорошая новость — ваши новые брови не уйдут домой раньше вас, а на другом конце средства есть отличная щеточка. Прорисовываю карандашом брови и растушевываю пигмент по направлению роста волос — получается очень естественный эффект.

Цена: 1 600 руб.

Карандаш для бровей Goof Proof, Benefit

Влюбилась в этот карандаш с первого нанесения — так просто красить брови у меня еще не получалось. Грифель карандаша как будто создан специально для них — им можно нарисовать как тонкие, недостающие волоски, так и подчеркнуть форму широкими штрихами.

У средства восковая текстура, которая не «стекает» в течение дня и прекрасно растушевывается. После нанесения волоски становятся визуально более объемными — на тонких бровях это особенно заметно.

Цена: 2 000 руб.

Карандаш Brow Sculptor, оттенок Espresso, Tom Ford

Тестировала специальный корреспондент BeautyHack Мур Соболева

Бестселлер марки стал таковым из-за удачной формы и оттенков: Форд одним из первых в большом люксе стал делать тонкие плоские грифели, которыми так удобно дорисовывать волоски, и добавил в оттенок холодный подтон. В результате Espresso остается одним из самых популярных карандашей среди брюнеток.

Цена: около 5 000 руб.

Стойкий карандаш для бровей Long-Lasting Brow Liner Alchem, Rouge Bunny Rouge

В макияже бровей я отдаю предпочтение средствам с сухой текстурой. Да, их сложнее наносить (требуется «ювелирная» и кропотливая работа кистью), а для отпуска приходится собирать отдельную косметичку со средствами для бровей. Но этот карандаш заменил мне целый бьюти-арсенал.

У средства тонкий автоматический грифель — а значит его не нужно точить и можно создать линию любой толщины (по настроению). Легкая текстура на основе воска как будто скользит по бровям, растушевываясь в два счета. Пигмент яркий, но не слишком темный — матовый финиш и натуральный эффект обеспечен! Но главное — водостойкость: карандаш прошел испытание дождем и морскими брызгами.

Цена: 2 080 руб.

Карандаш для бровей Brow Shaping Pencil, G3, Inglot

Тестировала специальный корреспондент BeautyHack Анастасия Лягушкина

У карандаша плотная, восковая текстура ­— им можно не только нарисовать густые брови, но и зафиксировать волоски в нужном направлении. Наношу средство легкими движениями, не нажимая на карандаш (у него очень насыщенный пигмент). Подчеркиваю контур и прохожусь кисточкой, чтобы распределить восковую текстуру по всей длине брови. Настоящая находка для светловолосых девушек — оттенок выглядит очень натурально.

Цена: 800 руб.

Пудровый лайнер для бровей Brow Thickener, 03, Sephora

Тестировала специальный корреспондент BeautyHack Ася Забавская

Лайнером очень удобно пользоваться — несколько движений, и вы получите широкие естественные брови. У средства яркий пигмент, но не бойтесь нанести больше средства, чем нужно — недостатки легко можно скорректировать при помощи щеточки с обратной стороны лайнера. Она отлично распределяет средство, параллельно растушевывая его. Порадовала и стойкость — в течение дня он не скатался на моей жирной коже.

Цена: 650 руб.

Тушь для бровей Sexy Eyebrow Mascara, оттенок Taupe, Romanovamakeup

Тестировала специальный корреспондент BeautyHack Мур Соболева

Еще одна новинка работы Ольги Романовой — теперь тушь для бровей. Выходит в двух оттенках — светлом Blonde и рыжеватом Taupe. Этот цветной гель оказался достаточно ярким, чтобы обойтись без карандаша, и хорошо фиксирующим волоски — классная штука, когда торопишься и не можешь подолгу вырисовывать бровь.

Цена: около 1 000 руб.

Карандаш для бровей Eyebrow Pencil Crayon Sourcil. 512, Inglot

Тестировала специальный корреспондент BeautyHack Ася Забавская

Средство понравится девушкам с густыми бровями — оно поможет подчеркнуть форму и дорисовать недостающие волоски. Подойдет и для тех, кто только начинает осваивать макияж бровей — у карандаша полупрозрачный пигмент, который можно наслаивать, добиваясь нужной интенсивности цвета.

Стойкость выше всяких похвал — в жаркую погоду он не «утекает» в область складки века. Средство подружится и с сухой кожей — мягкий грифель не царапает и не раздражает область брови. В комплекте есть удобная щеточка, которая хорошо прочесывает волоски, укладывая их в нужную форму и мягко растушевывая карандаш.

Цена: по запросу

Палетка Brow Kit, оттенок Grey/Mink, и гель Waterproof Brow Shaper, оттенок Clear, Bobbi Brown

Тестировала специальный корреспондент BeautyHack Мур Соболева

Красивая палетка с сероватыми оттенками, которых так не хватает в индустрии — очень часто средства для бровей оказываются рыжеватыми. Помимо удачной кисти (это честная мини-версия оригинальной кисти для бровей), в палетку входит хороший пинцет. Отдельно мы попробовали водостойкий гель для укладки бровей — он хорошо фиксирует волоски, не склеивая их.

Помада для бровей Paradise Pomade Extatic, L’Oréal

Тестировала редактор BeautyHack Дарья Сизова

Помада для бровей из нашумевшей коллекции Paradise от L’Oréal сразу привлекает своей упаковкой — тюбик из розового золота напоминает перевернутую восточную вазу или лампу, в которой сидит Джинн. На самом деле в ней живет идеальное средство для оформления бровей и удобная кисточка.

У средства очень необычная текстура — оно не похоже на обычную помаду для бровей или гель. Консистенция очень пластичная (чем-то напоминает желе) и мягкая, поэтому прорисовывать отдельные волоски очень удобно. У меня достаточно густые брови, все, что мне нужно — это усилить цвет и зафиксировать их. Оттенок «Теплый блонд» подошел идеально, и тут девушки со светлыми волосами меня поймут — найти подходящее средство бывает очень сложно. Бонус — помада прекрасно справляется и с фиксацией, можно не наносить дополнительно гель для бровей. Универсальные средства всегда занимают почетное место в моей косметичке — обязательно возьму помаду с собой в отпуск.

Цена: 740 руб.

Скошенный карандаш для бровей Brow Pencil No Make Up Hard Formula, Gray Brown, Vprove

Тестировала SMM-менеджер BeautyHack Александра Гришина

Если вы вечно боретесь за идеальную форму бровей, можете не переживать — в этой борьбе у вас появился надежный союзник. У средства скошенный край с тонким грифелем, который прорисует недостающий волоски, чтобы они выглядели естественно даже у кончика брови (самого «опасного» места в минном поле естественного макияжа).

Прорисовываю кончик и основание брови легкими штрихами, растушевываю щеточкой на другой стороне средства и фиксирую при помощи геля (в данном случае мне нужна помощь, чтобы придать волоскам нужную форму). Но средство держится на бровях весь день и не осыпается. Приятный серый цвет очень органично подчеркивает брови — окружающие не заметят «подмены», а вы забудете о том, что красили брови сразу после макияжа.

Цена: 250 руб.

Карандаш для бровей Medium Brown, Ardell

Тестировала специальный корреспондент BeautyHack Ася Забавская

У средства скошенный грифель — им удобно прорисовывать волоски у основания брови, чтобы они выглядели естественно. Понравился и оттенок средства, который не уходит в «рыжину», а растушевывается в коричневые оттенки — находка для брюнеток и шатенок.

Карандаш водостойкий, что как нельзя лучше подходит для лета: в жаркую погоду можно не делать макияж, но без бровей — никуда. Текстура у средства очень мягкая, но не пластилиновая: легко наносится и мягко растушевывается.

Цена: 500 руб.

Автоматический контурный карандаш для бровей Automatic EyeBrow Pencil, Taupe, Artistry

Тестировала SMM-менеджер BeautyHack Александра Гришина

Выглядит средство обычно: карандаш — с одной стороны, щеточка для бровей — с другой. Но последней хочется уделить особе внимание — я еще не встречала такой удобной щеточки с идеальной степенью жесткости (те, кто постоянно красит брови, знают, как важно, чтобы щеточка не царапала кожу, но тщательно растушевывала средство). Только из-за нее средство плотно «поселилось» в моей косметичке: укладываю ей брови даже когда обхожусь одним гелем.

Но и сам карандаш очень хорош, как минимум, сменными блоками — вам не нужно покупать новое средство — достаточно просто заменить грифель. Когда крашу волосы, тоже не спешу за новым карандашом в магазин, а меняю блоки в уже любимом средстве. Оттенок Taupe с теплым подтоном отлично подошел к моему окрашиванию балаяж (выбрать свой вариант можно здесь).

Цена: 710 руб.

Маркер для бровей Micro-fill Marker Medium Brown, Ardell

Тестировала ассистент редакции BeautyHack Анна Хоботова

Мои любимчики в макияже бровей — туши. От природы брови у меня темные и густые, поэтому главное — создать аккуратную форму. Но в руки попал маркер, и я ничуть не пожалела. У средства раздвоенный аппликатор, который прорисовывает две очень тонкие линии, и брови заполняются мгновенно. Средство на самом деле может сделать их визуально более густыми, даже если от природы они у вас очень тонкие — минимум усилий, и ваши густые, широкие брови готовы!

Цена: около 1 000 руб.