У Кендалл Дженнер теперь такие же ногти, как у Кайли! Неужели новый тренд?

О любви к длинным ногтям Кайли Дженнер (20) знают все (даже после рождения малышки Сторми она не стала их укорачивать — за что ее, конечно же, осудили поклонники).

все слайды

Но, похоже, не только она теперь ходит с таким маникюром! У Кендалл Дженнер (22) тоже наращенные длинные квадратные ногти! Сегодня модель поделилась в Сети своим маникюром, который ей сделали, кстати, в любимом салоне Кайли Modern Pamper.

Сколько стоит такая «красота», неизвестно, как и то, долго ли с длинными ногтями будет ходить Кендалл, дизайнеры не очень любят моделей с ненатуральным маникюром!

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/u-kendall-dzhenner-teper-takie-zhe-nogti-kak-u-kajli-neuzheli-novyj-trend/