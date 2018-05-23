20 модных идей цветного окрашивания

Радужные спектры, яркий желтый пигмент и пятьдесят оттенков розового — стилист Алекс Нагорский рассказал BeautyHack, в какие оттенки стоит краситься этим летом и как защитить волосы от повреждения.

Главные тренды этого лета

Пожалуй, главный тренд этого сезона — окрашивание в желтый цвет, причем не тот неудачный блонд, когда волосы осветляют и не тонируют, а прямой желтый пигмент. Такой яркий оттенок помогает быстро создать ультрасовременный образ. Но на кардинальные перемены осмелятся не все: вместо желтого можно выбрать интенсивный золотистый оттенок.

В штатах сейчас очень популярно окрашивание «радужная призма» — чаще всего его делают на блонде. Представьте девушку, на волосах которой распадается радужный спектр, будто она стоит у витражного окна. Вот такой легкий пастельный блик будет освежать образ, при этом можно не перекрашивать все волосы. В Америке же часто делают окрашивание а-ля бензиновое пятно — все цвета радуги пятнами расползаются по локонам.

Не сдают позиций и блонды — тут вариантов огромное количество. Чаще всего сейчас красят волосы в пастельные оттенки фиолетового и розового или выбирают окрашивание «розовый кварц». А чтобы увидеть отличный пример, обратите внимание на цвет волос Хейли Болдуин на последнем Met Gala. Для брюнеток совет прост: цвет настроения — синий! Особенно выигрышно этот цвет будет смотреться на волосах холодных оттенков. Можно рассматривать и выделение прядей фуксией.

Еще в прошлом году стал популярен блоранж — сочетания блонда и оранжевого оттенка. Это не Мила Йовович в «Пятом элементе» (хотя для лета — почему бы и нет?), а скорее молочный апельсиновый коктейль — оттенок должен быть приглушенным. Блоранж хорошо освежает цвет лица, но если у вас розовый или красноватый тон кожи, я бы не советовал решаться на такое окрашивание.

Антитренды в окрашивании

Любой стилист сейчас вам скажет, что рисовать на волосах красоту уже не модно и неинтересно. Это как в макияже — раньше все делали активный контуринг и полностью меняли лицо, а сейчас царит nude. Тренды в макияже переходят и на волосы — девушки выбирают более спокойные оттенки, приближенные к натуральным. Это очень мягкие переходы цвета, выбор не контрастных оттенков, и даже если есть выделенные пряди, они максимум на два тона отличаются от натурального цвета волос. Поэтому от яркого мелирования и контрастного «кричащего» омбре все же лучше отказаться.

Многие брюнетки все еще любят делать акценты красного цвета — но мне кажется, что это отголосок 90-х. Год назад на международном конкурсе я видел такой вариант окрашивания от Японии , и для них это казалось нормой — черные волосы, красные концы. Но все-таки я считаю, что если вы хотите покраситься в красный, но делайте это по всей длине и будьте как Ариэль.

Какую краску выбрать и как продлить стойкость цвета

Для цветного окрашивания в большинстве случаев берется прямой пигмент, я работаю с Colorful Hair от L’Oréal Professionnel. Нужно понимать, что волосы должны быть подготовлены, и если вы хотите, чтобы оттенок был ярким, они должны быть предварительно осветлены. Часто девушки наносят на натуральные волосы какой-то оттенок, а он не проявляется так, как надо. Именно поэтому для цвета должна быть хорошая светлая база.

Стойкость цвета зависит от выбранного вами оттенка: если говорить о пастельных розовых красках, то они смоются через два-три мытья. Насыщенные малиновые тона на волосах будут держаться дольше за счет стойкости самого пигмента. А если выбирать синий, бирюзовый или зеленый оттенок, то тут за яркость и стойкость можно не переживать — такие цвета держатся больше месяца.

Для тех, кто не хочет красить волосы надолго, бренды выпускают спреи и цветные пряди для наращивания. В прошлом году было модно вплетать яркие накладные локоны в косы, и этим летом тренд тоже вернется. Это удобно и ярко — нарастила и неделю не ломаешь голову, что же делать с волосами. Но бояться красить волосы тоже не стоит — сейчас в краситель можно добавить компонент Smartbond. За счет малеиновой кислоты он защищает кератиновые связи волос от повреждения, поэтому можно хоть каждую неделю краситься в новые цвета и не переживать за качество волос.