Лечение прыщей в подростковом возрасте: советы и рецепты

Подростковый возраст — это возраст первой любви, романтики и, к сожалению, появления первых прыщей. Чтобы они не омрачали жизнь подростку необходимо знать из -за чего появляются прыщи и как с ними бороться. МедикФорум выяснил, что делать, чтобы победить прыщи.

Причины появления прыщей в подростковом возрасте

Прыщи — это воспаление кожного покрова, которое происходит из -за повышенной выработки кожного сала. Первые признаки появления прыщей как раз приходится на подростковый возраст. Это связано с высоким уровнем половых гормонов, которые в свою очередь повышают выделение сальных желез.

Причинами появления прыщей могут быть:

Не соблюдение элементарных правил личной гигиены или наоборот слишком сильное очищение кожи.

Болезни, связанные с гормональными сбоями в организме.

Непосредственно само гормональное и возрастное развитие организма. Так у девушек появление прыщей может быть связано с появлением менструаций, а у юношей с увеличением мужского гормона.

Наследственность.

Таблетки, лекарства, БАДы.

Декоративная косметика, содержащая в себе масла, которые могут закупоривать поры лица.

Экология местности (грязный воздух, вода, наличие рядом химических заводов)

Неправильное питание (включение в рацион только какого-то одного продукта: шоколад, колбаса, сосиски)

Частые стрессовые ситуации.

Медикаментозные способы лечения прыщей

Появление прыщей у юношей и девушек происходит по -разному. Так как женская кожа мягкая, эластичная, поры узкие, мужская кожа, наоборот, более грубая, кожное сало выделяется более плотно, поры широкие. Но одинаково, как для девушек, так и для юношей для решения данной проблемы необходимо очищение кожи. Очищение включает в себя такие процедуры:

Каждодневное умывание, вечернее снятие макияжа Применение щёлочно-содержащих средств для умывания не реже 2 раз в неделю. После умывания необходимо еще раз очистить лицо тоником, который не содержит спирт. Так как спирт усиливает выработку подкожного сала. Использовать средства только по подходящему типу кожи. Следующий этап по борьбе с прыщами — это противовоспалительные действия. Этим и успокаивающим эффектом обладают лекарственные препараты, экстракты трав и растений. Очень популярно и действенно такое средство, как перекись водорода. Так как оно является отличным антисептиком. 3%раствор перекиси смешивается с водой в пропорции 1:10 и наносится только на пораженные участки кожицы, чистую кожу не задевать. Ещё одно средство против воспаления прыщей — салициловая мазь 2%. Наносится она только на прыщи, а сверху накладывается ватка и закрепляется. Цинковая мазь обладает подсушивающих и регенерирующим эффектом. Применять следует её до 5 раз в течение дня. Серная мазь наносится она предпочтительно за 4 часа до сна. Можно использовать только с 12 лет. Также действенны в решении проблем с прыщами такие гели и крема, как «Метрогил», «Бепантен», «Зовиракс», настойка календулы, хлоргексидин, аспирин. Все эти средства после пройденного времени, смывается теплой водой или бесспиртовым тонком. Иногда эти средства не помогают, тогда следует обратиться к врачебным процедурам. Например, химический пилинг, когда очищается верхний слой кожи. Или процедура удаления эпидермиса и верхнего слоя дермы с помощью соскабливания. Для более глубоких и воспаленных прыщей используется введение стероидов или инъекции коллагена.

Способы народной медицины избавления от прыщей

Наряду с медикаментозным лечением, применяются и народные средства, которые не менее эффективны. Эффективным средством являются отвары из трав. Их модно принимать, как внутрь, так и наружно. Так отвар из крапивы, лопуха и корня одуванчика помогают наладить обмен веществ в организме и обладают противовоспалительными свойствами. Такой отвар необходимо пить 3-4 раза в день в течение месяца.

Отвар ромашки и календулы отлично подходит для умывания. Так как подсушивает прыщи и обладает антисептическим свойствам. Можно также вместо отвара для умывания использовать кубики льда, так как холод суживает поры. Такие кубики можно делать как с простой водой, так и с отварами трав. Маски их овсянки являются полезными профилактическими средствами. Для этого необходимо залить овсянку 100 граммами вскипяченного молока, добавить 1-2 капли масла чайного дерева и оставить настаиваться. Через 10 минут, маску можно нанести на кожу и через 15-20 минут смыть теплой водой или отваром трав. Маска из пивных дрожжей неплохо справляется с данной проблемой. Для приготовления такой маски необходимо в пропорции 2:1 перемешать дрожжи и мёд. Наносится такая маска на прыщи и держится минут 30, после смывается также теплой водой или отваром. Маска с пищевой содой и отрубями является одной из действенной в лечении прыщей. Необходимо перемешать перемолотые отруби и соду в соотношении 1:1, залить теплой водой до состояния кашицы и нанести на лицо. После 15-20 минутного маска смывается холодной водой. Маска из яичного белка сужает поры, снимает воспаление и красноту. Для приготовления нужно взять только яичный белок, взбить его до пены и нанести на лицо. Маска держится 15-20 минут, затем смывается теплой водой. Ещё одна простая в использовании маска, это картофельная маска. Необходимо отварить картофель, растолочь его до пюре образного состояния, долить сливок, 1чайную ложку меда и желтка. После 20 минут держания такой маски, смыть её теплой водой. Регулярное использование помогает избавиться от гнойных образований в прыщах. На деле нет гарантийных способов предотвращения появление прыщей, но есть несколько правил и способов, которые помогут свести к минимуму их появление. К ним относятся:

Умывание проблемных мест щадящими средствами

Использование противовоспалительный косметики. И так называемой анти — акне косметики, которая продается не только в аптеках, но и в магазинах. Соблюдение диеты, которая исключает алкоголь, табак, молочные продукты, кофе, сахар. Принимать в меру жареную и копченую пищу. Появление прыщей — это не приговор, просто необходимо время и грамотное лечение. Ранее врачи рассказали, как эффективно лечить угревую сыпь.