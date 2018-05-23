Тени, тушь, пудра и помада для бровей: что смотрится лучше? Проверено на себе

Конечно, профессиональные визажисты скажут, что все дело в сноровке, но в реальной жизни мы тратим на макияж несколько минут, а выглядеть хочется на все сто.

Я выбрала шесть разных средств для бровей, разных ценовых категорий, разных текстур и решила проверить, с какими из них мои брови будут выглядеть красиво, аккуратно и естественно. Дополнительным критерием стала легкость нанесения: забегая вперед, скажу, что не все испытуемые покорились мне с первого раза.

1. Палетка теней Eyebrow Power Kit, Nouba, цена: от 1 300 руб.

Что обещает производитель: тени для бровей позволят очертить форму бровей, усилить или скорректировать их цвет. Три оттенка, представленные в наборе, можно использовать как по отдельности, так и смешивать друг с другом до получения идеального тона, который подходит именно вам! В набор входят три трафарета, аппликатор и двусторонняя кисть (со спиралевидными и плоскими щетинками) для нанесения теней.

Что показал тест: наносить тени удобно, кисточка достаточно плотная и мягкая. Идея с трафаретами мне не показалась удачной: моя собственная форма бровей не совпала ни с одной из предложенных. Зато текстура у теней отличная: матовая, пудровая, выглядит абсолютно натурально.

Оценка: 4 из 5 2. Пудра Foolproof Brow Powder, Benefit, цена: от 2 000 руб.

Что обещает производитель: эта шелковистая пудра для бровей идеально подходит для создания натурального макияжа. Два оттенка незаметно смешиваются, благодаря чему создается эффект заполненных, объемных бровей. Она невероятно проста в использовании: никаких жестких линий и… никаких ошибок!

Что показал тест: пудра сильно пигментированная, поэтому набирать на аппликатор ее нужно совсем чуть-чуть, иначе получатся брежневские брови, которые смотрятся слишком агрессивно. Если же тщательно растушевывать небольшое количество средства, эффект и правда радует — все натурально, красиво. Пудра действительно стойкая, можно даже почесать бровь, и ничего не размажется!

Оценка: 3 из 5 3. Палетка теней Eyebrow Expert, Kiko Milano, цена: от 1 100 руб.

Что обещает производитель: тени, которые можно использовать по отдельности или комбинировать между собой, позволяют заполнить пустые участки и подчеркнуть изгиб брови. Линия легко растушевывается и моделируется, что позволяет добиться аккуратного результата. После нанесения воска интенсивность цвета усиливается, позволяя закрепить форму без потерь в насыщенности. Воск разделяет и фиксирует волоски, придавая бровям идеальную форму. Новая кремовая текстура обеспечивает легкое, комфортное нанесение и длительный результат.

Что показал тест: тени довольно плотные, а кисточка для нанесения — жесткая. Производитель рекомендует начать с нанесения воска, а поверх него уже растушевывать тени, но в результате получается слишком насыщенный и яркий тон. который смотрится грубо. Но если отказаться от использования воска, тени ложатся намного ровнее, а глубину и интенсивность оттенка регулировать проще.

Оценка: 3 из 5 4. Помада Rich Brow Pomade, by Olga Blokh, цена: от 1 260 руб.

Что обещает производитель: водостойкая матовая помада для бровей поможет создать желаемую форму и зафиксировать ее на весь день. Благодаря своей плотной пигментированной текстуре помадка хорошо держится на коже и обладает длительной фиксацией.

Что показал тест: средство называется «помадой», но по сути это компактные плотные тени. В чем вы можете быть уверены, так это в том, что средство реально очень стойкое, даже лосьон для снятия макияжа берет его не с первой попытки. Так что для отпуска это отличная находка. Но вот растушевать помаду до безупречного ровного слоя удастся не с первой попытки, нужно приноровиться. И еще один минус: средство содержит воск и довольно быстро застывает на бровях. Малейшая ошибка — и придется все смывать и начинать сначала.

Оценка: 1 из 5 5. Карандаш-тени Monsieur Big Brow, Lancome, цена: от 2 300 руб.

Что обещает производитель: первый карандаш-тени для бровей с кистью кабуки! Благодаря конусообразной форме карандашом очень легко пользоваться. Мягкий, бархатистый, он делает нанесение плавным и не образует комков. Кремовая, максимально насыщенная пигментами формула повторяет все движения этой мягкой кисти кабуки, давая уникальный пудровый эффект. Она позволяет создавать радикальный, графичный, насыщенный макияж, который держится до двадцати четырех часов.

Что показал тест: очень приятная текстура средства, матовая, реально бархатистая и легкая: то, что нужно, если вы хотите получить максимально естественный эффект. Можно наслаивать: с помощью кисти легко выровнять оттенок и усилить его, например, на хвостике брови. Проверить стойкость в течение двадцати четырех часов не удалось, но двенадцать тени выдержали прекрасно. Пигментированность на самом деле высокая, поэтому лучше наносить средство деликатно.

Оценка: 5 из 5 6. Тушь Mascara Soucils, Yves Rocher, цена: от 550 руб.

Что обещает производитель: тушь для бровей подчеркнет их естественный оттенок, а удобная скульптурирующая щеточка со стопроцентно растительными волокнами легко придаст нужную форму. Легкая текстура для идеального нанесения.

Что показал тест: тушь отлично справляется с функцией укладки: волоски ложатся красиво и ровно, фиксируются и остаются на месте целый день. Но вот с пигментом не сложилось: фактически брови остались такими же, как и были.

Оценка: 2 из 5