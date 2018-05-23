Friends will be friends: 10 лучших причесок Рейчел и ее подруг

За жизнью дружной шестерки из сериала «Друзья» следили миллионы поклонников, и большая их часть точно хоть раз в жизни пыталась повторить фирменный каскад Рейчел, филированную челку Моники или хвосты а-ля хиппи как у Фиби. Стилист и визажист Анна Черчен рассказала BeautyHack, какие прически впишутся в наше время, а что должно оставить о себе только добрую память.

Зрители сразу полюбили Рейчел за ее идеальные укладки (даже в первой серии волосы сбежавшей и промокшей под дождем невесты выглядят отлично) и модные стрижки. Именно поэтому все ее прически до сих пор пытаются повторить девушки по всему миру. Здесь у Рейчел классический каскад, который подходит практически всем — волосы выстригаются слоями, за счет чего пряди обрамляют лицо и визуально делают его более худым.

В седьмом сезоне Рейчел предстает с длинными волосами и часто отдает предпочтение текстурным пляжным локонам — это, пожалуй, самая популярная сейчас укладка. Повторить ее легко, а выглядят такие волны очень естественно, но лучше всего такая прическа смотрится все-таки на светлых волосах, потому что так больше видна текстура. А вот кому не стоит делать такую укладку, так это девушкам с пушистыми волосами, иначе они будут выглядеть просто неухоженно.

При всей популярности этой прически в 90-х (именно тогда она сделала Дженнифер Энистон эталоном красоты), сейчас в таком виде ее носить уже нельзя. А для того, чтобы стрижка выглядела актуальнее, необходимо избавиться от объема, который делает голову слишком круглой. А чтобы волосы выглядели естественнее, мелирование стоит заменить на более актуальные сейчас балаяж или омбре, а к стрижке добавить удлиненную челку.

Французский твист был и остается классической укладкой для девушек. У Рейчел он подан больше в сторону casual за счет «краба» в волосах и легкой растрепанности. Так что носить такую прическу можно и сейчас, а лучше еще и добавить текстуры волосам с помощью сухого шампуня или солевого спрея. Так прическа будет выглядеть менее нарядной, но все-таки аксессуар лучше подобрать более минималистичный или же вовсе от него отказаться.

Фиби — особенный персонаж в сериале, отличающийся своей незаурядностью, поэтому слишком серьезно ее прически воспринимать не стоит. Повторить эту укладку может тот, кто так же как и Фиби не ориентируется на моду и мнение других людей. Что касается трендов, то эта прическа неплохо смотрелась бы на Met Gala в этом году, а для повседневности советую избавиться от веера сзади и свернуть волосы в пучок или хвост. Гладкие прически сейчас очень актуальны!

Это яркий пример того, как вместо Деми Мур получился Дадли Мур, — такую прическу стоит отложить в бабушкин сундук. Объем, челка и текстурная стрижка делают голову Моники очень большой, а при короткой длине это выглядит несуразно. Волосы в ее случае стоит подстричь под одну длину и вытянуть утюжком, челку тоже выпрямить и сделать более плотной. Получится отличная стрижка, которая сейчас будет очень актуальна и подойдет брюнеткам.

На костюмированной вечеринке такая прическа будет вполне уместна, но накрученные челка и передние пряди при прямых волосах создают образ девушки 19 века. Это выглядит неестественно, а сейчас в тренде натуральность. Поэтому Фиби сейчас стоило бы докрутить оставшиеся пряди, с помощью солевого спрея сделать их более текстурными и убрать в гульку-пучок наверх. Тогда она бы и стиль свой сохранила, и выглядела бы намного моложе.

Пушистая текстура — это модно, и если вы такая же девушка-хиппи, как и Фиби, то можно заплести пару мелких косичек и местами дотронуться плойкой до волос, чтобы появились мягкие изломы, но не кудри. Главное — не добавлять много объема у корней. Если вы обладательница таких же волос, то на ночь можно заплести крупные косы, и с утра будут естественные волны — очень модная и стильная прическа. К ней хорошо будет добавить удлиненную по бокам челку, чтобы получить образ Бардо или Шиффер. От чего точно стоит отказаться Фиби — так это от хвостов.

Прямой боб Рейчел — это просто, чисто и элегантно. Помимо всего прочего такая стрижка делает лицо более худым, поэтому найти недостаток в ней очень сложно. А вот филировать концы, как это сделала Рейчел, или оставить срез ровным — решать вам. Это будет напрямую зависеть от толщины и качества волоса.