Прически, с которыми ты будешь выглядеть на 10 лет моложе!

Самый простой способ выглядеть моложе — обновить прическу! Достаточно, одного похода к парикмахеру и вот тебе уже снова 18! Итак, рассказываем, какие стрижки и укладки обладают anti-age эффектом!

Легкие волны

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Небрежные легкие локоны подходят всем независимо от формы лица и длины волос. Особенно выигрышно она смотрится на средних и длинных стрижках. «Придать волосам форму будет очень кстати! Лучше выбрать градуированные и слоистые варианты», — рассказывает Ольга Никульцева, стилист Londa Professional. Кстати, если ты носишь челку, то оформи ее ассиметрично — сейчас это тренд!

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Важно, чтобы волосы не были четко зафиксированы, а оставались живыми и подвижными, поэтому про средства фиксации лучше забыть. «Небрежность в прическе позволяет сохранить юность и естественность. Запомни, если волосы средней длины, то подойдут легкие и нечеткие формы для укладки. Они как раз будут лишены той самой консервативности, которая нам и не нужна», — рассказывает Александр Махнутин, топ-стилист салона красоты Celebrity.

Прямые волосы с небольшим объемом у корней

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Тут все просто: используй специальные средства, чтобы добавить прикорневого объема, а длину оставь нетронутой.

«Если волосы прямые и длинные, то лучше придать им объем у корней. Это зрительно увеличит количество волос и добавит образу шик и яркость», — уточняет Александр Махнутин, топ-стилист салона красоты Celebrity.

Асимметричная прическа

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Такая прическа не только омолодит, но и не оставит тебя незамеченной. Еще один плюс — она не требует много времени на укладку.

Стрижка «пикси»

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Пикси придает образу задор и легко стирает пару-тройку лет. К тому же стрижка под мальчика делает лицо более выразительным и выгодно подчеркивает черты лица.

Волосы до плеч, кончики наружу

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Укладка от лица однозначно сделает тебя моложе. Лицо станет более открытым, а взгляд — выразительным. Образ в целом получится игривым и легким. «Хочется отметить еще и зачес назад. Если ты — обладательница длинных волос, лучше убери их назад и придай им объем. Это, бесспорно, будет ярко и очень динамично», — делится Александр Махнутин, топ-стилист салона красоты Celebrity.

Мультиоттеночное окрашивание

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Многослойное окрашивание освежит образ, добавит объем волосам и сотрет несколько лет. Кстати, техник много — мелирование, омбре, балаяж, шатуш — выбирай!

«Хорошо будут сочетаться равные пряди и многослойное окрашивание. В паре они легко уберут лет десять», — уточняет Александр Махнутин.

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/pricheski-s-kotorymi-ty-budesh-vyglyadet-na-10-let-molozhe/