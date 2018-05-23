6 советов от барберов по уходу за волосами и бородой

Времена, когда высшим проявлением заботы о собственном стиле являлось ежемесячное посещение парикмахерской, где на канонический вопрос «Как вас стричь?» клиент отвечал: «Так же, но покороче», канули в прошлое. Сегодня даже отсутствие стиля воспринимается как стиль. В любом случае ты должен выглядеть хорошо, а волосы должны быть ухоженными, последовательно выполняя роль союзника твоего образа. Да и борода в наше время не считается признаком аскетизма: парни отращивают волосы на лице, потому что стильно, а не потому что живут в лесу (а в схватке с медведем гладкий подбородок вовсе ни к чему). Современные тренды породили новые методы ухаживания за собой. Совместно с барбершопом «Труд» мы собрали для тебя 6 базовых правил, которые необходимо соблюдать, чтобы волосы на голове и лице всегда выглядели хорошо.

Позволь мы немного расскажем о парнях из барбершопа «Труд», ведь ты должен знать людей, которые будут давать тебе советы. Каждый барбер, работающий в «Труде», сознает, что профессионализма можно добиться лишь благодаря работе и постоянному обучению, поэтому ребята совершенствуют свои навыки изо дня в день. В барбершопе «Труд» гарантируют достойное качество каждой стрижки независимо от того, стандартную ты выбрал прическу или хочешь что-то необычное, что выделит тебя из толпы. Персональный подход к каждому клиенту, уютная обстановка, доброжелательное отношение и вкуснейший кофе сделают это место твоим любимым барбершопом. Записаться на стрижку в барбершоп «Труд»→

1. Посещай барбершоп регулярно

Первое правило, которое должен усвоить каждый, кто имеет густую шевелюру, — это не пренебрегать походами к мастеру. Хочешь, чтобы твоя прическа и борода выглядели ухоженными, — посещай барбершоп хотя бы каждые 3-4 недели. В некоторых странах Европы степень привилегированности в обществе зависит от частоты визитов к парикмахеру. Таким образом ты демонстрируешь окружающим не только свой хороший вид, но и достаток. Ведь не каждый, например, может позволить себе стричься еженедельно.

2. Мой голову правильно

Чистота волос — очень важный фактор. И не только эстетический. Но в этом вопросе главное — не переусердствовать. Специалисты не рекомендуют мыть голову каждый день. Желательно делать это раз в 2-3 дня, причем жирные волосы следует мыть чаще, чем сухие. Во время мытья волос используй кондиционер. Не всем известно, но технология мытья шевелюры шагнула далеко за рамки обычного шампуня. С кондиционером твои волосы будут обогащены витаминами, что сделает их более мягкими. И запомни: перед сном обязательно смой с головы укладочное средство. Это не только сохранит чистоту постельного белья, но и снизит нагрузку на волосы. Даже любители бриолина пусть не каждый день, но хотя бы раз в два дня смывают его с помощью скраб-шампуней.

3. Средства для укладки — твои союзники

Используй средства для укладки, если хочешь выглядеть хорошо. Или если не хочешь, чтобы твоя прическа корректировалась порывами ветра. Для разных волос существуют свои наиболее подходящие средства. Бриолин подходит для классических глянцевых стрижек. Для придания текстуры коротким волосам используй воски, волосам чуть подлиннее подходят матовые пасты и мастики. Для ухода за бородой и придания ей естественного блеска существуют определенные масла с набором витаминов Е1, В1, В2. Если у тебя длинная борода, обеспечить ей фиксацию можно с помощью специальных бальзамов.

О средствах укладки стоит поговорить отдельно. То, насколько это важно и как эта важность подкреплена современной косметической индустрией, ты, как мы полагаем, уже понял. Давай теперь поговорим о том, где лучше эти средства покупать. Существует много магазинов с полупрофессиональной косметикой, но там выбор ограничен скудным спросом ежедневных покупателей. Если же ты ищешь широкое разнообразие средств укладки, то есть отличные интернет-магазины с большим ассортиментом товара и его описанием. Один из таких — Barberlab. В нем ты не только найдешь перечень средств для ухода за волосами, но и подробные характеристики каждого из них. Ассортимент настолько большой, что для удобства его разделили на категории в зависимости от цели применения. В интернет-магазине представлены товары лучших брендов индустрии со всех концов света, некоторые из которых впервые оказались в России именно благодаря Barberlab (хочется отметить, что бренды эти очень непростые: например, Byrd предпочитает большинство калифорнийских серферов, так как он отлично сохраняет прическу, а Mr.Natty — это бренд от барбера, который стриг английскую сборную по футболу и членов королевской семьи). Для них «качественный» — это не прилагательное к товару, а принцип работы. Каждое средство перед запуском в продажу тщательно тестируется, а также прошло многолетнюю проверку самими барберами и людьми, вовлеченными в данную индустрию, так что в них не стоит сомневаться. Многое из представленного в каталоге ты не найдешь у себя в городе, поэтому заказывай на сайте, тем более что доставка осуществляется по всей России и странам СНГ. Заказать средство укладки в Barberlab→

4. Расчесывать волосы полезно

Расчесывать волосы нужно ежедневно. Это не только улучшает кровообращение, но и нормализует работу сальных желез. Если у тебя короткие волосы, то расчесывай их от корней. А если длинные, то, наоборот, нужно начинать с кончиков. И убедись, что они полностью высушены. Для бороды также есть свои правила расчесывания. Аккуратную укладку ей придают с использованием специальных расчесок и щеток. Хорошо, если расческа сделана из дерева или растительной целлюлозы. Тогда борода будет плотнее прилегать к лицу. К тому же регулярное расчесывание волос на лице обеспечит их правильный рост.

5. Аккуратнее с феном

Использовать фен стоит аккуратно, без фанатизма, не превращая волосы в жертву теплового расстрела. Умеренное высушивание феном безопасно для жирных и нормальных волос. Если же у тебя волосы тонкие и ломкие, то лучше сушить их полотенцем. Для ускорения процесса пусть оно будет горячим. Феном можно сушить и бороду, причем после этого она будет выглядеть пышнее. Чтобы придать объем бороде, поток воздуха должен идти снизу, из области шеи, наверх. При сухой коже лучше фен не использовать вовсе.

6. Длинная борода — больше заботы

Если у тебя длинная борода, то следует регулярно мыть ее шампунем или специальным мылом. И если ты не пробуешься на роль Робинзона Крузо, то за ней нужно ухаживать дополнительно. Регулируй рост волос: обрезай торчащие волоски. А чтобы волосы на твоей бороде были мягкими и здоровыми, используй специальное масло. К тому же оно имеет приятный запах и полезно для кожи лица.