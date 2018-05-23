Дерматолог рассказал, как избежать грибковых заболеваний

Летом, в городе, мы ходим в открытой обуви, на пляже босиком и забываем об опасности грибкового заболевание. Заразиться микозом просто, а вот лечение займет долгое время.

Наш эксперт — врач-дерматовенеролог Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии Департамента здравоохранения Москвы Ольга Новожилова расскажет, как себя вести, чтобы не стать жертвой грибковой инфекции.

— Сейчас по телевизору часто рекламируют средства для профилактики и лечения грибка ногтей. Что это за заболевание?

— Грибковая инфекция, или микоз стоп — одно из самых распространённых заболеваний стоп, ногтей, межпальцевого пространства. По данным официальной статистики, этой инфекцией сегодня страдает 35% населения. Однако не все пациенты могут сразу понять, что у них развивается микоз стоп, поэтому не спешат на прием к врачу. Приходят, когда проблема становится заметной. Это, конечно, усложняет и увеличивает срок лечения, возрастает и концентрация воздействующего вещества на грибок.

— Как человек может понять, что заразился микозом стоп?

— Один из первых симптомов — покраснение, чувство зуда и жжения кожи стоп, трещины на коже между пальцами. Стоит обратить внимание на ногти: изменяется толщина ногтевой пластины, ее цвет, структура; ногти становятся утолщенными или ломкими, крошатся; кожа вокруг ногтей становится красной, отек околоногтевого валика. Может появиться специфический запах. Если у пациента возникло хоть малейшее подозрение на микологическую инфекцию, необходимо обратиться в медицинское учреждение к дерматологу или микологу

— Но почему это происходит? Где и как?

— В зоне риска — общественные места, водные комплексы спортивные учреждения, особенно раздевалки, парилки, бани, пляж. Хочу напомнить, что нельзя носить чужую обувь, ходить босиком в общественных местах. Не стоит забывать о дезинфекции маникюрных принадлежностей. К сожалению, к грибковой инфекции могут привести повышенная потливость, понижение иммунитета, сбои в работе эндокринной системы, хронические заболевания, а также сахарный диабет, гипо— и авитоминозы, ожирение, ВИЧ.

Хотелось бы обратить внимание владельцев домашних животных: впереди лето, дачный сезон, поэтому не забывайте осматривать своих питомцев. При обнаружении проплешин, изменении шерсти, покраснении кожи у животного следует обратится к ветеринару.

— Раньше о грибковой инфекции так часто не говорили, теперь об этом заболевании знают все. Заболевших стало больше?

— Инфекции больше не стало, информирование населения стало больше. А предупрежден — значит вооружен.

— Конечно, больные ногти выглядят непривлекательно, мягко говоря, но какой вред несет организму грибковая инфекция?

— Онихомикоз может привести к другим заболеваниям — таким, как бронхиальная астма, различные кожные заболевания аллергической этиологии.

— Лаки для ногтей, что рекламируют по телевизору, действительно могут вылечить ногти? Или без помощи врача не обойтись?

— Лечение может назначить только врач. Измененные ногтевые пластины не всегда говорят о грибковом поражении ногтей. Так, поражение ногтевых пластин встречается при ониходистрофии, гипо— и авитаминозах, анемии, псориазе, травматическом поражении и других патологиях.

— Есть и народные средства, что, как говорится, бабушка прописала. Можно ли излечиться с их помощью самостоятельно?

— Я бы не стала слушать эти советы. Пациенту, который обращается в филиалы Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии Департамента здравоохранения Москвы, в обязательном порядке проводят лабораторное исследование на вид возбудителя микологической инфекции, а при необходимости проведут исследование на чувствительность инфекционного агента к антимикотическим препаратам.

— Что нужно делать, чтобы не заболеть грибковой инфекцией?

— Соблюдать правила гигиены, следить за состоянием кожи рук, ног. Хорошо, если вы делаете маникюр и педикюр, но не забывайте регулярно обрабатывать инструменты. Также стоит знать, что многое зависит от обуви, она должна быть из натуральных материалов. Проводить мероприятия, направленные на борьбу с повышенной потливостью, уход и увлажнение кожи кистей и стоп, лечить плоскостопие.

Лицам, длительно получающим антибиотики, цитостатики, гормональные препараты, надо проводить профилактическое лечение.

— Отчего так много разновидностей лекарственных средств? И есть ли возможность заменить дорогостоящие более бюджетными?

— Правильное лечение может назначить только врач-дерматовенеролог, с учетом площади поражения кожи и ногтевых пластин. Это может быть местное лечение (применение мазей, лаков), системное лечение (прием таблетированных форм), с удалением ногтевой пластины и без удаления. Но в любом случае назначает терапию только врач. Не стоит обращаться к фармацевтам в аптеки за подбором другого препарата, это можно обсудить на приеме у врача, многие доктора ориентируются в ценах.

— Сколько лечится грибковая инфекция в среднем? Можно ли заболеть вторично?

— Лечится долго. Лечение кожи в среднем длится 14 — 21 день, динамическое наблюдение за пациентом — в течение года.

Лечение ногтевых пластин длится до 6-8 месяцев, в зависимости от поражения, динамическое наблюдение за пациентом — до 2-х лет.

Пациентам, снятым с динамического наблюдения, необходимо показываться ежегодно врачу-дерматовенерологу в течение 3-5 лет.

Повторное заражение микозами возможно.

Хотелось бы обратить внимание на то, что люди с пораженными ногтевыми пластинками представляют опасность для своих близких, в том числе детей, которые могут заразиться через общие предметы домашнего обихода.

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