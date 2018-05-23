Поклонники просят Полину Гагарину покрасить корни волос

Певица Полина Гагарина показала в соцсетях концертный образ с пучком на голове. Такая прическа продемонстрировала отросшие темные корни артистки, которые ее слезно просят покрасить поклонники.

31-летняя звезда, выпускница «Фабрики звезд» Полина Гагарина сейчас очень востребованная певица. У артистки один за одним выходят новые хиты и клипы на них. При этом Полина успевает уделять время семье и отдыхать. Так, недавно Гагарина вместе с мужем Дмитрием Исхаковым, сыном Андреем и дочкой Мией отдыхала на Мальдивах . На днях Полина вернулась в Москву и вновь активно выступает. Перед очередным концертом Гагарина решила показать поклонникам свой сценический образ. На фото артистка позирует в топе золотого цвета с черной отделкой, макияж выгодно подчеркнул красоту и глубину ее глаз. Волосы Полины стилисты решили собрать в пучок, однако эта прическа «оголила» темные корни волос крашеной блондинки.

Многим поклонникам показалось, что отросшие черные волосы портят образ Гагариной, делая его неопрятным. Некоторые предположили, что Полина решила отрастить свой натуральный цвет волос, и посоветовали ей этого не делать. «Полина, если вы хотите стать черненькой, то не надо. Простите» «Мейк отличный, а корни надо подкрасить для чёткости» «Кто вообще придумал эти жуткие черные корни? Они мне напоминают таких неухоженных теток, которые вовремя не покрасились»

«На тетушку похожа, с прежней прической лучше» «Главное, больше не худеть» «Хороший образ, ничего лишнего» Стоит отметить, что на этом фото почти не видно грудь артистки. При этом ранее недоброжелатели постоянно указывали Полине Гагариной на то, что она слишком похудела и лишилась бюста. Из-за этого ей, по мнению критиков, лучше не надевать платья с вырезом на груди. Однако сама певица относится к подобной критике с юмором и продолжает носить то, что ей нравится.